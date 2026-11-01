الدفاع كلمة السر | بيراميدز يرعب الأهلي ومنافسيه.. أقوى هجوم في الدوري المصري.. حقق العلامة الكاملة في 8 انتصارات متتالية

فرض فريق بيراميدز نفسه بقوة على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما قدم انطلاقة استثنائية خلال الموسم الحالي، نجح خلالها في تحقيق العلامة الكاملة بأول 8 مباريات، ليبعث برسالة قوية إلى جميع منافسيه، وفي مقدمتهم النادي الأهلي، بأنه لن يتنازل بسهولة عن موقعه في صدارة المسابقة.

ولم يعد تصدر الفريق السماوي مجرد انطلاقة جيدة أو طفرة مؤقتة في النتائج، بل أصبح انعكاسًا لحالة من الاستقرار الفني والتوازن بين الخطوط، بعدما نجح في تحويل مبارياته الثماني الأولى إلى سلسلة انتصارات متتالية، حصد خلالها 24 نقطة دون أي تعادل أو هزيمة.

وجاء الفوز الأخير على وادي دجلة بنتيجة 2-1 ليؤكد استمرار المسيرة الناجحة لبيراميدز، ويمنح الفريق دفعة إضافية لمواصلة التربع على القمة، في ظل امتلاكه مجموعة من الأرقام التي تعكس تفوقه على مستوى الأداء الهجومي والصلابة الدفاعية.

8 انتصارات متتالية.. بيراميدز يحقق العلامة الكاملة

نجح بيراميدز في حصد 24 نقطة من أول 8 جولات في الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته، دون أن يتعثر بالتعادل أو يتلقى أي هزيمة، ليقدم واحدة من أقوى البدايات في مشواره بالمسابقة.

ولم تأتِ انتصارات الفريق السماوي بطريقة واحدة، إذ تنوعت نتائجه بين الانتصارات الكبيرة التي أظهرت قوته الهجومية، والمواجهات الصعبة التي احتاج خلالها إلى التعامل بواقعية مع مجريات اللعب، وهو ما يعكس امتلاكه أكثر من طريقة لحسم المباريات.

وكان الانتصار على سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش بنتيجة 4-1 من أبرز محطات بيراميدز خلال انطلاقته، إلى جانب الفوز بثلاثية نظيفة على غزل المحلة، فضلًا عن تخطي المصري والجونة بهدف دون مقابل، قبل أن يواصل انتصاراته أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1.

وتمنح هذه النتائج الفريق أفضلية معنوية كبيرة في سباق المنافسة على اللقب، خاصة أن الحفاظ على العلامة الكاملة بعد 8 مباريات يعكس قدرة اللاعبين على التعامل مع اختلاف المنافسين وظروف المواجهات.

أقوى هجوم في الدوري.. 19 هدفًا تكشف القوة الضاربة لـ بيراميدز

على المستوى الهجومي، قدم بيراميدز أرقامًا مميزة جعلته يتربع على صدارة قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح لاعبوه في إحراز 19 هدفًا خلال أول 8 مباريات.

وتكشف هذه الحصيلة عن التنوع الهجومي الذي يمتلكه الفريق، وقدرته على الوصول إلى مرمى المنافسين بأكثر من وسيلة، سواء من خلال التحولات الهجومية أو الاستحواذ وصناعة الفرص، وهو ما ساعده على تحقيق انتصارات عريضة في أكثر من مواجهة.

ولم تقتصر خطورة بيراميدز على المباريات التي ينجح خلالها في تسجيل أكثر من هدف، بل امتدت إلى قدرته على حسم اللقاءات التي تشهد تكتلًا دفاعيًا من المنافسين، مثل مواجهتي المصري والجونة، اللتين انتهتا بالفوز بهدف نظيف في كل مباراة.

ويمنح هذا التنوع الجهاز الفني حلولًا متعددة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، خاصة أن الفريق لا يعتمد على أسلوب هجومي واحد، وإنما يمتلك القدرة على تغيير طريقة اللعب وفقًا لطبيعة كل مواجهة.

دفاع بيراميدز كلمة السر في الانطلاقة الاستثنائية

وبعيدًا عن الأرقام الهجومية، يمثل الجانب الدفاعي أحد أهم أسباب تفوق بيراميدز خلال الجولات الثماني الأولى، بعدما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط، بمعدل نصف هدف في المباراة الواحدة، ليؤكد الفريق امتلاكه منظومة دفاعية قادرة على الحد من خطورة المنافسين.

ونجح بيراميدز في الخروج بشباك نظيفة خلال 4 مباريات أمام غزل المحلة وأبو قير للأسمدة والمصري والجونة، بينما استقبل هدفًا واحدًا في كل من مواجهات إنبي وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش ووادي دجلة.

وتعكس هذه الأرقام حالة التوازن بين الخطوط، حيث لم يكن التفوق الهجومي على حساب الالتزامات الدفاعية، بل نجح الفريق في الجمع بين الفاعلية أمام المرمى والانضباط في المناطق الخلفية، وهو ما ساعده على حصد النقاط كاملة.

كما تمنح الصلابة الدفاعية الفريق فرصة أكبر لفرض أسلوبه خلال المباريات، خاصة عندما ينجح في التقدم بالنتيجة، إذ يمتلك القدرة على الحفاظ على تفوقه وتقليل فرص عودة المنافسين إلى اللقاء.

الأهلي والمنافسين أمام تحدي إيقاف قطار بيراميدز

وتضع الانطلاقة القوية لبيراميدز جميع المنافسين أمام تحدٍ صعب في سباق الدوري المصري، وعلى رأسهم النادي الأهلي، الذي يجد نفسه مطالبًا بمواصلة حصد النقاط وعدم التفريط فيها، من أجل تقليص الفارق والدخول بقوة في المنافسة على الصدارة.

ويمتلك بيراميدز حاليًا مجموعة من المؤشرات التي تجعله منافسًا مباشرًا على اللقب، بداية من تحقيق العلامة الكاملة، مرورًا بامتلاك أقوى خط هجوم، وصولًا إلى القوة الدفاعية التي ظهرت بوضوح خلال مبارياته الماضية.

لكن الحفاظ على هذا المستوى يظل التحدي الأكبر أمام الفريق السماوي، خاصة مع اقتراب المسابقة من مراحل أكثر صعوبة، وارتفاع حدة المنافسة بين الأندية الكبرى، إلى جانب ضغط المباريات والاستحقاقات المختلفة.

وبين طموح مواصلة الانتصارات ورغبة المنافسين في إيقاف قطاره، يدخل بيراميدز المرحلة المقبلة وهو يمتلك أفضلية الأرقام والنتائج، بعدما أثبت خلال أول 8 جولات أنه لا ينافس على القمة فحسب، بل يسعى إلى فرض نفسه طرفًا رئيسيًا في سباق التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.