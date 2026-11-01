لازم يبقي في المقدمة.. الخطيب يشدد على مسؤولية الجميع تجاه نادي القرن الإفريقي

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أهمية العمل الجماعي وبذل أقصى جهد للحفاظ على مكانة القلعة الحمراء ومواصلة تحقيق النجاحات، مشددًا على أن الانتماء للنادي مسؤولية وأمانة يتحملها الجميع.

وقال محمود الخطيب، خلال حفل توقيع أحد الرعاة، إن الأهلي يستحق من الجميع تقديم أقصى ما لديهم من عطاء وجهد، حتى يظل النادي دائمًا في المقدمة، باعتباره أحد أكبر الكيانات الرياضية في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وأضاف رئيس الأهلي: «الأهلي يستحق منا جميعًا أن نكون بهذا العطاء، وأن نبذل أقصى جهد ليستمر في المقدمة، لأن هذه أمانة لنادي هو نادي القرن الإفريقي، وأعتقد العربي أيضًا».

وتأتي تصريحات الخطيب في إطار تأكيده على ضرورة تكاتف جميع عناصر المنظومة داخل النادي، والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على تاريخ الأهلي ومكانته ومواصلة المنافسة على البطولات.

الأهلي يستعد لمواجهة السكة الحديد

وعلى صعيد فريق الكرة، يستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ويسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز على السكة الحديد، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر.