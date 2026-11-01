رئيس بلدية طرابزون الكبرى يستقبل هاني أبو ريدة

استقبل أحمد متين جينتش، رئيس بلدية طرابزون الكبرى، المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في إطار زيارته إلى مدينة طرابزون التركية.

وجاء اللقاء بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث شهد استقبالًا رسميًا من جانب رئيس البلدية، في تأكيد على العلاقات التي تجمع الجانبين والاهتمام بالتواصل والتعاون في المجالات الرياضية.

حضر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في مدرجات مباراة طرابزون أمام غازي عنتاب في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الدوري التركي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق طرابزون التركي وجود النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في الخط الأمامي، ليقود طموحات فريقه في مواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة.