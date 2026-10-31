بعيدا عن أزمة المنتخب.. تفاصيل زيارة أبو ريدة إلى تركيا وموقف لقاء محمد صلاح

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي تفاصيل زيارة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي «فيفا»، إلى تركيا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الزيارة جاءت بناءً على دعوة رسمية من الجانب التركي.

وأوضح شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هاني أبو ريدة تلقى دعوة من إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم وعضو لجنة الملاعب والأمن بالاتحاد الدولي، لزيارة تركيا، في إطار العلاقات التي تجمع مسئولي الاتحادين المصري والتركي.

وتأتي الزيارة في ظل رغبة الجانبين في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتعزيز التنسيق بين الاتحادين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير العلاقات الكروية بين البلدين.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة حضور هاني أبو ريدة مباراة لفريق طرابزون سبور، إلى جانب متابعة النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ولقائه، في إطار الاهتمام بالكرة المصرية وأبرز نجومها المحترفين بالخارج.

وتحمل الزيارة طابعًا رسميًا ورياضيًا، في ظل المناصب الدولية التي يشغلها رئيسا الاتحادين المصري والتركي داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يمنح اللقاء أهمية على مستوى العلاقات الكروية الدولية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ملف محمد صلاح مع منتخب مصر، وسط ترقب لما قد تسفر عنه اللقاءات المرتقبة بشأن مستقبل قائد الفراعنة وموقفه من الانضمام إلى المعسكر المقبل.