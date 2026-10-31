رحلت مرفوع الرأس.. محمد عطية يكشف أسرار مغادرته فاركو

كشف محمد عطية، المدير الفني السابق لفريق فاركو، تفاصيل رحيله عن تدريب الفريق، موضحًا حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إقالته، إلى جانب كواليس الأزمة التي شهدتها غرفة خلع الملابس عقب إحدى مباريات الفريق.

فاركو

وقال محمد عطية، خلال تصريحاته ببرنامج «مدرج المحترفين» الإذاعي، إنه تقدم باستقالته من تدريب فاركو، ولم تتم إقالته كما تردد خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه رحل عن الفريق مرفوع الرأس، بعدما نجح في تحقيق الفوز على عدد من كبار دوري المحترفين، مؤكدًا أنه لا يتحمل مسؤولية سوء النتائج التي مر بها الفريق، وأن فاركو كان يسير في الطريق الصحيح تحت قيادته.

وتطرق المدير الفني السابق إلى ما حدث داخل غرفة خلع الملابس، موضحًا أن الأجواء كانت طبيعية في ظل تأخر الفريق بثلاثة أهداف أمام مسار، نافيًا ما تردد بشأن الاعتداء بالضرب على أحد لاعبي الفريق.

وانتقد عطية الأجواء التي كان يعمل خلالها داخل النادي، قائلًا إنه يعمل في جو رياضي غير مناسب، وليس من الطبيعي أن تدخل الإدارة في مفاوضات مع مدربين آخرين منذ بداية الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على براءته من سوء نتائج فاركو، مشددًا على أن الفريق كان يسير في الطريق الصحيح، وأن رحيله جاء بقرار الاستقالة وليس نتيجة الإقالة.