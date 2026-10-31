تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

حقق تشيلسي فوزًا مهمًا على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم الإثارة التي شهدتها الدقائق الـ45 الأولى، وإلغاء هدف لكل فريق بداعي التسلل، بعدما سجل إستيفاو لتشيلسي وماتيوس كونيا لمانشستر يونايتد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح مورجان روجرز في منح تشيلسي التقدم بالدقيقة 50، بعدما استغل إحدى الهجمات وسدد الكرة داخل الشباك، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

وتعقدت مهمة مانشستر يونايتد بعدما تعرض مدافعه ليساندرو مارتينيز للطرد في الدقيقة 63، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح تشيلسي، نجح كول بالمر في تحويلها إلى الهدف الثاني بالدقيقة 64.

وفي الدقيقة 71، اعتقد إستيفاو أنه سجل الهدف الثالث لتشيلسي، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد «VAR»، بسبب التسلل.

وحاول مانشستر يونايتد تقليص الفارق خلال الدقائق المتبقية، لكن محاولاته لم تسفر عن أهداف، لتنتهي المواجهة بفوز تشيلسي بهدفين دون رد، مستفيدًا من النقص العددي في صفوف منافسه.