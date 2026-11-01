بعد الفوز على غازي عنتاب.. موعد مباراة طرابزون أمام ألانيا سبور في الدوري التركي

يستعد فريق طرابزون سبور، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة جديدة في الدوري التركي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على ألانيا سبور، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب «ألانيا أوبا»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

ويدخل طرابزون سبور المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مهمًا على غازي عنتاب بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة العاشرة، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ومطاردة فرق المقدمة.

محمد صلاح يشارك في فوز طرابزون سبور على غازي عنتاب

وشهدت مواجهة غازي عنتاب مشاركة النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي، حيث قاد الخط الأمامي للفريق، الذي نجح في حسم المباراة بهدفين سجلهما ستيفين سافيتش في الدقيقة 45+2، ووارنيست موتشي في الدقيقة 61.

جاء تشكيل طرابزون سبور في المباراة كالتالي: أونانا، بينا، نوايو، سافيتش، كابرال، فابينيو، مليح، محمد صلاح، موتشي، سافيولو، وأونواتشو.

طرابزون سبور ينافس على المراكز المتقدمة

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، بعدما قدم مستويات هجومية لافتة خلال الجولات الماضية.

وبعد تسجيل هدفين في شباك غازي عنتاب، رفع طرابزون سبور رصيده التهديفي إلى 24 هدفًا، ليصبح صاحب أقوى هجوم في البطولة وفقًا للأرقام الواردة.

جاء هذا المعدل التهديفي المميز بعدما حقق الفريق فوزًا مثيرًا على تشايكور ريزيسبور بنتيجة 4-3، ليصل إلى أفضل حصيلة تهديفية له خلال أول 9 جولات منذ موسم 2010-2011، عندما سجل 23 هدفًا في الفترة نفسها.

موعد مباراة طرابزون سبور وألانيا سبور

ومن المقرر أن تقام مباراة طرابزون سبور وألانيا سبور يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب «ألانيا أوبا»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري التركي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات.