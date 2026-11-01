طرابزون يفوز على فريق غازي عنتاب بنتيجة 2-0 في الدوري التركي

حقق فريق طرابزون سبور الفوز على منافسه غازي عنتاب بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في الخط الأمامي، ليقود طموحات فريقه في مواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة.

وسجل لطرابزون اللاعب ستيفين سافيتش في الدقيقة 47 من زمن الشوط الأول وأضاف وارنيست موتش في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل طرابزون سبور أمام غازي عنتاب كالتالي:

أونانا، بينا، نوايو، سافيتش، كابرال، فابينيو، مليح، محمد صلاح، موتشي، سافيولو، أونواتشو.

بهذه النتيجة يحتل فريق طرابزون سبور المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 22 نقطة، بعدما قدم مستويات هجومية مميزة خلال الجولات الماضية.

وذكرت صحيفة «61saat» التركية أن الفريق سجل 22 هدفًا خلال أول 9 جولات من المسابقة، ليحتل المركز الثاني في قائمة أقوى هجمات الدوري، خلف فنربخشة صاحب الـ23 هدفًا قبل أن يضيف هدفين في الجولة العاشرة ليكون اقوى خط هجوم في البطولة.

وجاءت هذه الحصيلة بعد فوز طرابزون سبور المثير على تشايكور ريزيسبور بنتيجة 4-3، ليحقق الفريق أفضل سجل تهديفي له خلال أول 9 جولات منذ موسم 2010-2011، عندما سجل 23 هدفًا في الفترة نفسها.