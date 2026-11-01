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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يخطف الأنظار في احتفالات تأسيس الجمهورية التركية

طرابزون سبور - محمد صلاح
طرابزون سبور - محمد صلاح
إسراء أشرف

لفت محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، الأنظار خلال مشاركة فريقه في الاحتفالات بالذكرى الـ103 لتأسيس الجمهورية التركية، بعدما ظهر مرتديًا قميصًا يحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية.

وجاء ظهور النجم المصري ضمن الفعاليات التي نظمها النادي احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية، التي توافق 29 أكتوبر من كل عام، إحياءً لذكرى إعلان تأسيس الجمهورية التركية عام 1923.

وتحظى هذه الذكرى بأهمية كبيرة لدى الأتراك، حيث تشهد مختلف المدن والمؤسسات فعاليات احتفالية، وتحرص الأندية الرياضية على المشاركة في إحياء المناسبة.

وتزامنت هذه الاحتفالات مع استعدادات طرابزون سبور لمواجهة غازي عنتاب، التي انطلقت على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض لمواصلة انتصاراتهم والاقتراب من الصدارة.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق 6 نقاط عن جالاتا سراي المتصدر، ويأمل الفريق في حصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على فرق المقدمة.

ويعتمد المدير الفني توماس ريس على محمد صلاح في قيادة الخط الأمامي، بعدما سجل اللاعب 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وكان المدرب قد قرر الدفع بالنجم المصري أساسيًا أمام غازي عنتاب، في ظل الرهان على قدراته الهجومية لمساعدة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد الفوز المثير على ريزة سبور بنتيجة 4-3 في الجولة الماضية.

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