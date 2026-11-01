مبيحبش يتغير.. شوبير يكشف سر غضب محمد صلاح من الاستبدال المبكر

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن موقف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، من الاستبدال خلال المباريات، معربًا عن أمنيته أن تسهم زيارة هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، في إنهاء أي عتاب أو خلاف محتمل بين الطرفين.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية: «أتمنى لو في بعض العتب أو اللوم لدى محمد صلاح أن تنهيها زيارة هاني أبو ريدة، وهاني أبو ريدة شاطر في الحاجات دي».

وأضاف أن محمد صلاح لا يفضل الخروج من المباريات، موضحًا أن استبداله في الدقائق الأخيرة بشكل تكريمي لا يمثل مشكلة بالنسبة له، لكن تغييره في الدقيقة 60 قد يسبب له الضيق.

وأشار شوبير إلى أن هناك لاعبين لا يفضلون الاستبدال خلال المباريات، وضرب مثالًا بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وحسام حسن، مؤكدًا أن هذه طبيعة لدى بعض اللاعبين الذين يفضلون الاستمرار داخل الملعب.

وتأتي تصريحات شوبير في إطار الحديث عن العلاقة بين محمد صلاح ومنتخب مصر، واحتمالية وجود عتاب أو لوم، دون تأكيد وجود خلاف بين قائد المنتخب والجهاز الفني أو اتحاد الكرة.