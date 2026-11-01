مورينيو ينهي الجدل بشأن مستقبل أرنولد مع ريال مدريد

تطرق جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، إلى التكهنات المحيطة بمستقبل ترينت ألكسندر أرنولد، مؤكداً أنه لا يتوقع أن يسعى المدافع السابق لليفربول للرحيل عن النادي، رغم فقدانه مركزه لصالح فيديريكو فالفيردي.

وقد مرّ اللاعب الدولي الإنجليزي بفترة محبطة في ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث فضّل مورينيو الاعتماد على لاعب الوسط الأوروجوياني فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، مفضلاً إياه على متخصصين في هذا المركز، وهما ألكسندر أرنولد ودينزل دومفريس.

ومع ذلك، أوضح المدرب البرتغالي الأسباب الكامنة وراء هذا القرار المثير للجدل، معترفاً بأن إبقاء كلا المدافعين على مقاعد البدلاء أمر يثير شعوراً بعدم الارتياح.

وفي تصريحاته قبل مواجهة "راسينج سانتاندير" في الدوري الإسباني يوم الأحد، كشف مورينيو أنه ناقش الموقف شخصياً مع كل من ألكسندر أرنولد ودومفريس، مشيراً إلى أنهما أبديا استجابة إيجابية.

كما أكد المدرب البالغ من العمر 63 عاماً أن فالفيردي لن يشارك أساسياً أمام "راسينج"، مما يمنح أحد المدافعين فرصة لاستعادة مكانه في التشكيلة.

وقال مورينيو خلال تصريحات صحيفة، وفقاً لما نقله الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: "هذا يؤلمني. أنا لا أحب خلق مشاعر سلبية لدى لاعبي فريقي؛ بل أفضل دائماً خلق مشاعر إيجابية".

وأضاف: "عندما تبني فريقاً بحيث يتوفر لاعبان لكل مركز، ثم تشرك لاعباً ثالثاً في ذلك المركز، فهذا أمر لا يروق لي، ويؤلمني ويشعرني بالحزن".

ومع ذلك، شدد المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد على أن قراره كان مبنياً بالكامل على المتطلبات التكتيكية للفريق. "رأيتُ أن أفضل قرار للفريق في تلك اللحظة هو إجراء تغيير في خط الوسط، مع توظيف فيدي (فالفيردي) كظهير ذي نزعة هجومية أكبر مقارنة بغيره؛ فقد كان تركيزي منصباً على مصلحة الفريق ككل، وليس على اللاعبين كأفراد".

وقد أتاح هذا التغيير في مركز فالفيردي لمورينيو فرصة تجربة توليفات مختلفة في خط الوسط، شملت الدفع بكل من أردا جولر وبرناردو سيلفا إلى جانب أوريلين تشواميني.

وتزامن هذا التعديل مع تحسن في أداء ريال مدريد، تجلى بوضوح في فوز الفريق بنتيجة 2-1 على برشلونة في مباراة "الكلاسيكو" التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح مورينيو أنه شرح أسبابه مباشرة للاعبين اللذين تقلصت فرص مشاركتهما.

وقال: "لقد أبدى ترينت ودومفريس تفهماً جيداً عندما أوضحنا لهما أن القرار اتُّخذ من أجل مصلحة الفريق، وليس ضد اللاعبين أنفسهم".

ورداً على سؤال حول احتمالية رغبة أي من المدافعين في الرحيل، أضاف مورينيو: "لا أعتقد أنهما سيطلبان الرحيل بأي شكل من الأشكال".