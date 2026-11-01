قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا في قبضة الفوضى.. ليلة عصيبة بين النهب والمولوتوف وإصابة 100 شرطي| صور
بتوجيهات رئاسية.. مدبولي يتابع آليات تنفيذ مبادرة "شمس الصناعة" والتوسع بها بالمباني الحكومية
60 عامًا في خدمة الوطن.. علاء مبارك عن والده: تحمل الابتلاء بشجاعة وصبر وإيمان
بحضور رئيس الوزراء.. وزير الخارجية يوقع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي
توقيع اتفاقية إنشاء دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة ببرج العرب
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة
بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون المشترك
أسعار الذهب الآن في مصر .. كم يبلغ سعر عيار 21؟
تميم: الولايات المتحدة ترسل 3 مليارات دولار إلى العراق على شكل 6 وجبات
فرنسا تعتقل 770 شخصا خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب اليوم في مصر مساء الأحد.. عيار 21 يتراجع إلى 6140 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو ينهي الجدل بشأن مستقبل أرنولد مع ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد
مجدي سلامة

تطرق جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، إلى التكهنات المحيطة بمستقبل ترينت ألكسندر أرنولد، مؤكداً أنه لا يتوقع أن يسعى المدافع السابق لليفربول للرحيل عن النادي، رغم فقدانه مركزه لصالح فيديريكو فالفيردي.

وقد مرّ اللاعب الدولي الإنجليزي بفترة محبطة في ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث فضّل مورينيو الاعتماد على لاعب الوسط الأوروجوياني فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، مفضلاً إياه على متخصصين في هذا المركز، وهما ألكسندر أرنولد ودينزل دومفريس.

ومع ذلك، أوضح المدرب البرتغالي الأسباب الكامنة وراء هذا القرار المثير للجدل، معترفاً بأن إبقاء كلا المدافعين على مقاعد البدلاء أمر يثير شعوراً بعدم الارتياح.

وفي تصريحاته قبل مواجهة "راسينج سانتاندير" في الدوري الإسباني يوم الأحد، كشف مورينيو أنه ناقش الموقف شخصياً مع كل من ألكسندر أرنولد ودومفريس، مشيراً إلى أنهما أبديا استجابة إيجابية.

كما أكد المدرب البالغ من العمر 63 عاماً أن فالفيردي لن يشارك أساسياً أمام "راسينج"، مما يمنح أحد المدافعين فرصة لاستعادة مكانه في التشكيلة.

وقال مورينيو خلال تصريحات صحيفة، وفقاً لما نقله الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: "هذا يؤلمني. أنا لا أحب خلق مشاعر سلبية لدى لاعبي فريقي؛ بل أفضل دائماً خلق مشاعر إيجابية".

وأضاف: "عندما تبني فريقاً بحيث يتوفر لاعبان لكل مركز، ثم تشرك لاعباً ثالثاً في ذلك المركز، فهذا أمر لا يروق لي، ويؤلمني ويشعرني بالحزن".

ومع ذلك، شدد المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد على أن قراره كان مبنياً بالكامل على المتطلبات التكتيكية للفريق. "رأيتُ أن أفضل قرار للفريق في تلك اللحظة هو إجراء تغيير في خط الوسط، مع توظيف فيدي (فالفيردي) كظهير ذي نزعة هجومية أكبر مقارنة بغيره؛ فقد كان تركيزي منصباً على مصلحة الفريق ككل، وليس على اللاعبين كأفراد".

وقد أتاح هذا التغيير في مركز فالفيردي لمورينيو فرصة تجربة توليفات مختلفة في خط الوسط، شملت الدفع بكل من أردا جولر وبرناردو سيلفا إلى جانب أوريلين تشواميني.

وتزامن هذا التعديل مع تحسن في أداء ريال مدريد، تجلى بوضوح في فوز الفريق بنتيجة 2-1 على برشلونة في مباراة "الكلاسيكو" التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح مورينيو أنه شرح أسبابه مباشرة للاعبين اللذين تقلصت فرص مشاركتهما.

وقال: "لقد أبدى ترينت ودومفريس تفهماً جيداً عندما أوضحنا لهما أن القرار اتُّخذ من أجل مصلحة الفريق، وليس ضد اللاعبين أنفسهم".

ورداً على سؤال حول احتمالية رغبة أي من المدافعين في الرحيل، أضاف مورينيو: "لا أعتقد أنهما سيطلبان الرحيل بأي شكل من الأشكال".

مورينيو أرنولد ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

إسطوانات الغاز

الأمن يداهم ورشة لإنتاج وتعبئة إسطوانات الغاز مجهولة المصدر في الجيزة

المتهم

الراجل مات.. ضبط المتهم بالتعدى على والده المسن بالضرب بالإسماعيلية

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة محتويات مزرعة دواجن في الأقصر

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد