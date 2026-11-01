مورينيو يعلن تشكيل ريال مدريد أمام راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة راسينج سانتاندير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على راسينج سانتاندير، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب الأخير، وسط عدد من التغييرات التي شهدتها تشكيلة الفريق الملكي.

وشهد التشكيل عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى المشاركة الأساسية، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها خلال المباراة الماضية أمام برشلونة.

كما دفع مورينيو بالإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب فيديريكو فالفيردي عن اللقاء.

تشكيل ريال مدريد أمام راسينج سانتاندير

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، دين هاوسن، مارك كوكوريا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي، يان ديوماندي.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يتواجد راسينج سانتاندير في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.