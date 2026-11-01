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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كومو يفوز على فينسيا بهدف نظيف بالدوري الإيطالي

كومو يفوز على فينسيا بهدف نظيف بالدوري الإيطالي
كومو يفوز على فينسيا بهدف نظيف بالدوري الإيطالي
أ ش أ

حقق فريق كومو فوزا ثمينا على ضيفه فينسيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم / الأحد / على ملعب جوسيبي سينيجاليا ضمن منافسات الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ففي الشوط الأول سجل هدف كومو الوحيد اللاعب لوكاس دا، كونها من ضربة جزاء في الدقيقة 43...وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي لتنتهي المباراة بفوز فريق كومو على ضيفه فينسيا بهدف دون رد.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد كومو إلى 23 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة الإيطالية..فيما تجمد رصيد فينسيا عند 3 نقاط في المركز الـ20 والأخير.

فريق كومو ملعب جوسيبي سينيجاليا الدوري الإيطالي لكرة القدم هدف كومو الوحيد اللاعب لوكاس دا

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