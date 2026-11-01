مشي عكسي.. القبض على قائد سيارة نقل بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بالسير عكس الاتجاه حال سيره بإحدى الطرق بأسيوط معرضاً حياته والمواطنين للخطر.







بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "النقل" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ملحق بها مقطورة "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 31 أكتوبر المنقضى حال سيره بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.





