القبض على حارس عقار منع السيارات من الانتظار أمام المبنى في مصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله القائم على النشر من حارس عقار لقيامه بوضع أحجار لحجز أماكن انتظار السيارات "دون وجه حق" بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (حارس عقار - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد منع السيارات الأخرى بالتوقف وحجز تلك الأماكن لسيارات قاطنى العقار محل عمله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





