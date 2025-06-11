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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين هيونداي أكسنت RB وشيفروليه أوبترا 2025

هيونداي اكسنت RB وشيفروليه أوبترا 2025
هيونداي اكسنت RB وشيفروليه أوبترا 2025
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات،هيونداي اكسنت RB وشيفروليه أوبترا موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ هيونداي اكسنت RB موديل 2025

هيونداي اكسنت RB موديل 2025

زودت سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل، وبها  EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك هيونداي اكسنت RB موديل 2025

هيونداي اكسنت RB موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وتنتج قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 185 كم/ساعة .

سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2025

هيونداي اكسنت RB موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 820 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 865 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 885 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2025 تباع بسعر 920 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيفروليه أوبترا موديل 2025

شيفروليه أوبترا موديل 2025

تمتلك سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2025

شيفروليه أوبترا موديل 2025

عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 يصل إلى 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2025

شيفروليه أوبترا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 770 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 السيارات السيدان هيونداي اكسنت RB شيفروليه أوبترا موديل 2025

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