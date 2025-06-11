قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 600 ألف جنيه.. سيارات سيدان 2025 في مصر

سيارات سيدان 2025 بمصر
سيارات سيدان 2025 بمصر
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، فيات تيبو ، وتويوتا كورولا، ونيسان صنى، وشيفروليه أوبترا، وبروتون ساجا  .

فيات تيبو موديل 2025

تستمد سيارة فيات تيبو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتنتج قوة 95 حصان، وبها عزم دوران 127 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 185 كم/ساعة .

فيات تيبو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 694 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 794 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2025

عزم دوران سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 يصل إلى 120 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

تويوتا كورولا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة نيسان صنى موديل 2025 يصل إلى 41 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وبها قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صنى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

قوة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تصل إلى 98 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 770 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2025

تحتاج سيارة بروتون ساجا موديل 2025 إلى 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 95 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر .

بروتون ساجا موديل 2025

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئه واحدة سعرها 649 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2025 فيات تيبو موديل 2025 تويوتا كورولا موديل 2025 نيسان صنى موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

كلب مسعور

أخبار قنا.. كلب مسعور يعقر 8 أشخاص بفرشوط.. استئصال ورم كيسي معقد

استراحات المراقبين

تعليم دمياط تعلن جاهزيتها لاستقبال 14 ألف طالب في ماراثون الثانوية

الصلاة في اسوان

تعرف على توقيتات الصلاة فى أسوان.. اليوم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد