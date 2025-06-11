تبدأ من 600 ألف جنيه.. سيارات سيدان 2025 في مصر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، فيات تيبو ، وتويوتا كورولا، ونيسان صنى، وشيفروليه أوبترا، وبروتون ساجا .

فيات تيبو موديل 2025

تستمد سيارة فيات تيبو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتنتج قوة 95 حصان، وبها عزم دوران 127 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 185 كم/ساعة .

فيات تيبو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 694 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 794 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2025

عزم دوران سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 يصل إلى 120 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

تويوتا كورولا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة نيسان صنى موديل 2025 يصل إلى 41 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وبها قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صنى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

قوة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تصل إلى 98 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 770 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2025

تحتاج سيارة بروتون ساجا موديل 2025 إلى 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 95 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر .

بروتون ساجا موديل 2025

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئه واحدة سعرها 649 ألف جنيه .