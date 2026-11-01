قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الأولى بدفن المرأة عند وفاتها؟.. دار الإفتاء تكشف الإجابة بالترتيب
سفير سنغافورة: استثمارات جديدة مرتقبة في مصر خلال أشهر
الدولار يتراجع بقوة في مصر مع بداية الأسبوع.. متوسط السعر 55.80 جنيه بعد رفع الفائدة
مرتب30 ألف.. فرص عمل في شركة أمن وحراسة
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. أحدث أسعار الزيرو
سفير سنغافورة: تهديدات الملاحة في هرمز وباب المندب خطيرة للغاية.. وندعو للتنسيق مع مصر لحماية التجارة الدولية
مسار يتعادل مع صن دوانز في دورى أبطال أفريقيا للسيدات
نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأقدر على قيادة المرحلة.. وأتمنى مشاركة الجفالي أمام دجلة
الجهود متواصلة.. العثور على جثمان محمد سعيد ضحية سيول نويبع بمنطقة الزلقة|صور
جـ ـريمة القصاصين.. التفاصيل إنهاء حياة لاعب البنك الأهلي السابق في الإسماعيلية
الحناجر لا تبني دول.. نشأت الديهي يطالب بمضاعفة العمل ويحذر من الاكتفاء بانتقاد السلبيات
أزمة التمويل تضرب قنوات الإخوان.. خفض رواتب 60% وتوقعات بالإغلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رنا سماحة تكشف لـ صدى البلد مفاجآت أعمالها الغنائية المقبلة.. وتتحدث عن إشادة تامر حسني بموهبتها| شاهد

الفنانة رنا سماحة
الفنانة رنا سماحة
أوركيد سامي

كشفت الفنانة رنا سماحة ، عن تفاصيل مشاركتها الغنائية مع الفنان حميد الشاعري، خلال فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي، كما تحدثت عن سعادتها بردود فعل الجمهور، وكواليس علاقتها بالنجم تامر حسني، وأبرز أعمالها الفنية والإذاعية التي تستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

وقالت رنا سماحة، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها سعيدة للغاية بمشاركة الفنان حميد الشاعري الغناء على المسرح، وتقديم أغنيته «بتحبني» خلال فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي، مؤكدة أن التجربة أسعدتها بشكل كبير، خاصة مع ردود فعل الجمهور وتفاعله مع الفقرة الغنائية.

وأضافت أن الفنان حميد الشاعري قيمة فنية كبيرة وفنان قدير، وله مكانة مميزة في عالم الغناء والموسيقى، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة التي اعتبرتها تجربة فنية مميزة.

رنا سماحة تتحدث عن إشادة تامر حسني بموهبتها

وعن إشادة النجم تامر حسني بموهبتها الفنية، أعربت رنا سماحة عن اعتزازها الكبير بعلاقتها به، قائلة إن تامر حسني أخوها وفنان جميل، وإنها تعتز كثيرًا بمعرفته وصداقته، مشيرة إلى أنه نجم مهم وصاحب قامة فنية كبيرة.

وأكدت أن تقديرها لتامر حسني نابع من مكانته الفنية والإنسانية، مشيدة بما يمثله من قيمة مهمة في الساحة الغنائية.

برنامج إذاعي جديد ومفاجآت غنائية

وعن خطتها الفنية المقبلة، كشفت رنا سماحة أنها تستعد للعودة إلى الإذاعة من خلال برنامج جديد ومختلف، يحمل العديد من الأفكار والتفاصيل التي تتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، مؤكدة حماسها لهذه التجربة الجديدة.

أما على الصعيد الغنائي، فأوضحت أنها تحضر حاليًا لعدد كبير من الأغاني الجديدة، التي ستكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، مشيرة إلى أنها تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني باللهجتين الخليجية والمصرية.

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية «بامبينو»

كما كشفت رنا سماحة عن إحدى أغنياتها الجديدة بعنوان «بامبينو»، موضحة أنها أغنية باللهجة المصرية، وتتميز بطابع مبهج ومختلف، ولها حالة موسيقية خاصة، معربة عن حماسها لطرحها خلال الفترة المقبلة.

واختتمت رنا سماحة حديثها بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد طرح العديد من الأغاني والأعمال الفنية المختلفة، قائلة إن هناك مفاجآت كثيرة تنتظر جمهورها، متمنية أن تحظى أعمالها الجديدة بإعجاب الجمهور وتحقق النجاح الذي تطمح إليه.


https://youtube.com/shorts/W5fz2L1sRgQ?si=IDE7X3MjoSATrFbM

الفنانة رنا سماحة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ترشيحاتنا

الذهب

هل الذهب عليه زكاة أم لا؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم والقدر الواجب إخراجه

الصلاة

ماذا تفعل إذا شككت في عدد ركعات الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم

تربية الأبناء

أمين الفتوى يوضح بشارة نبوية لكل أم ترعى أبناءها بعد وفاة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد