رنا سماحة تكشف لـ صدى البلد مفاجآت أعمالها الغنائية المقبلة.. وتتحدث عن إشادة تامر حسني بموهبتها| شاهد

كشفت الفنانة رنا سماحة ، عن تفاصيل مشاركتها الغنائية مع الفنان حميد الشاعري، خلال فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي، كما تحدثت عن سعادتها بردود فعل الجمهور، وكواليس علاقتها بالنجم تامر حسني، وأبرز أعمالها الفنية والإذاعية التي تستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

وقالت رنا سماحة، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها سعيدة للغاية بمشاركة الفنان حميد الشاعري الغناء على المسرح، وتقديم أغنيته «بتحبني» خلال فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي، مؤكدة أن التجربة أسعدتها بشكل كبير، خاصة مع ردود فعل الجمهور وتفاعله مع الفقرة الغنائية.

وأضافت أن الفنان حميد الشاعري قيمة فنية كبيرة وفنان قدير، وله مكانة مميزة في عالم الغناء والموسيقى، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة التي اعتبرتها تجربة فنية مميزة.

رنا سماحة تتحدث عن إشادة تامر حسني بموهبتها

وعن إشادة النجم تامر حسني بموهبتها الفنية، أعربت رنا سماحة عن اعتزازها الكبير بعلاقتها به، قائلة إن تامر حسني أخوها وفنان جميل، وإنها تعتز كثيرًا بمعرفته وصداقته، مشيرة إلى أنه نجم مهم وصاحب قامة فنية كبيرة.

وأكدت أن تقديرها لتامر حسني نابع من مكانته الفنية والإنسانية، مشيدة بما يمثله من قيمة مهمة في الساحة الغنائية.

برنامج إذاعي جديد ومفاجآت غنائية

وعن خطتها الفنية المقبلة، كشفت رنا سماحة أنها تستعد للعودة إلى الإذاعة من خلال برنامج جديد ومختلف، يحمل العديد من الأفكار والتفاصيل التي تتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، مؤكدة حماسها لهذه التجربة الجديدة.

أما على الصعيد الغنائي، فأوضحت أنها تحضر حاليًا لعدد كبير من الأغاني الجديدة، التي ستكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، مشيرة إلى أنها تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني باللهجتين الخليجية والمصرية.

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية «بامبينو»

كما كشفت رنا سماحة عن إحدى أغنياتها الجديدة بعنوان «بامبينو»، موضحة أنها أغنية باللهجة المصرية، وتتميز بطابع مبهج ومختلف، ولها حالة موسيقية خاصة، معربة عن حماسها لطرحها خلال الفترة المقبلة.

واختتمت رنا سماحة حديثها بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد طرح العديد من الأغاني والأعمال الفنية المختلفة، قائلة إن هناك مفاجآت كثيرة تنتظر جمهورها، متمنية أن تحظى أعمالها الجديدة بإعجاب الجمهور وتحقق النجاح الذي تطمح إليه.



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