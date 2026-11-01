بحضور نقيب المهن التمثيلية.. انطلاق الدورة الـ11 لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

افتتحت نائب محافظ جنوب سيناء دكتورة إيناس سمير فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي وسط حضور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، والشخصيات المسرحية والثقافية، في حفل احتفالي شهد تكريم اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي التي تحمل الدورة الحالية اسمها.

وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية اللبنانية سمر جميل، واستهلت فعالياته بعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة الفنانة سهير المرشدي، استعرض أبرز محطات مشوارها الفني وإسهاماتها في المسرح والدراما، متضمنًا شهادات مصورة لعدد من نجوم الفن، في مقدمتهم ابنتها النجمة حنان مطاوع، والفنان مازن الغرباوي، والفنانة صابرين، والفنات أيمن الشثري، والفنان رياض الخولي، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة مروة عبد المنعم، والناقد المسرحي جمال عبد الناصر، إلى جانب عرض مقتطفات من أبرز أعمالها المسرحية.

وجاء الفيلم احتفاءً بالتجربة الفنية للفنانة سهير المرشدي، وتقديرًا لما قدمته من إسهامات بارزة في الحركة الفنية والمسرحية، حيث حملت الدورة الحادية عشرة اسمها تقديرًا لمسيرتها الممتدة وعطائها الفني.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

ويقام المهرجان للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع فندق دريمز بيتش، الشريك المستضيف للمهرجان، في إطار الشراكة المستمرة التي تجمع الجانبين، وبالتعاون مع جامعة الكتاب بالعراق، الشريك العلمي للمهرجان.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية لبلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.