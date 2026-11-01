هدى الإتربي تخوض أولى تجاربها المسرحية مع محمد إمام في موسم الرياض.. خاص (فيديو)

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن استعدادها لخوض تجربة فنية جديدة ومختلفة في مشوارها الفني، من خلال مشاركتها في مسرحية «برنس العالم»، التي تجمعها بالنجم محمد إمام، والمقرر تقديمها ضمن فعاليات موسم الرياض، معربة عن سعادتها وحماسها الكبيرين لخوض أول تجربة لها على خشبة المسرح.

وقالت هدى الإتربي، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنها تشارك في مسرحية «برنس العالم» مع النجم محمد إمام، مؤكدة أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة بالنسبة لها، خاصة أنها المرة الأولى التي تقف فيها على خشبة المسرح منذ بداية مشوارها الفني.

وأضافت أنها تشعر بحالة كبيرة من الحماس والترقب للمشاركة في العرض المسرحي، مشيرة إلى أن فريق العمل بدأ بالفعل إجراء العديد من البروفات والتحضيرات استعدادًا لانطلاق العروض قريبًا، بهدف تقديم تجربة مسرحية مميزة تليق بالجمهور.

وأعربت هدى الإتربي عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد إمام، مؤكدة أنها متحمسة للغاية للعمل معه، وأن مشاركتها في مسرحية تجمعها بنجم بحجمه تمثل تجربة مهمة ومميزة بالنسبة لها، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع خوضها أولى خطواتها في عالم المسرح.

هدى الإتربي: متحمسة لأول تجربة مسرحية في مشواري الفني

وأكدت هدى الإتربي أن الوقوف على خشبة المسرح يختلف عن العمل في السينما والدراما التلفزيونية، نظرًا لطبيعة التفاعل المباشر مع الجمهور، وهو ما يجعل التجربة تحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية والحماس في الوقت نفسه.

وأشارت إلى أنها تتطلع إلى تقديم شخصية مميزة خلال أحداث المسرحية، والعمل على الاستفادة من هذه التجربة الجديدة، التي تمثل إضافة مختلفة إلى مسيرتها الفنية، خاصة مع استعدادها المكثف من خلال البروفات والتدريبات خلال الفترة الحالية.

موعد عرض مسرحية برنس العالم في موسم الرياض

ومن المقرر تقديم مسرحية «برنس العالم» ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يواصل أبطال العمل استعداداتهم النهائية من خلال البروفات، تمهيدًا لانطلاق العروض خلال الفترة المقبلة.

وتحظى مشاركة هدى الإتربي في المسرحية باهتمام جمهورها، خاصة أنها المرة الأولى التي تخوض فيها تجربة التمثيل المسرحي، إلى جانب اجتماعها بالنجم محمد إمام في عمل جديد ينتظره الجمهور.

وتسعى هدى الإتربي من خلال هذه الخطوة إلى خوض تجارب فنية متنوعة، وعدم الاكتفاء بالمشاركة في الأعمال السينمائية والتلفزيونية، لتضيف المسرح إلى مسيرتها الفنية، في تجربة تعول عليها كثيرًا وتتمنى أن تحقق من خلالها تفاعلًا ونجاحًا مع الجمهور.

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