قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي: التنسيق بين القوى الإقليمية وأوروبا مهم لتفادي تأثير الأزمات المتتالية على الاقتصاد العالمي
تحت رعاية الرئيس السيسي.. مدبولي يتابع ترتيبات استضافة مصر للنسخة الأولى من "منتدى البرلمانيين الشباب العرب"
وزير التعليم يشيد بمدرسة بكفر الشيخ لتتويجها «أفضل مدرسة على مستوى الوطن العربي»
الجامعة العربية تدين استهداف ناقلة الغاز القطرية.. وتعرب عن دعمها الكامل لدول المنطقة
نيفين مختار تحذر الأزواج من إفشاء أسرار الحياة الخاصة: خيانة للأمانة ومخالفة لأوامر الله
وزير التعليم: نهتم بتشجيع الطلاب على المشاركة بالمسابقات المحلية والدولية لإكتشاف المواهب
بقرار من الإمام الأكبر.. التشكيل النهائي للجنة اختيار قيادات جامعة الأزهر
موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب.. تفاصيل
مساعد وزير الخارجية الأسبق: نقص التمويل أبرز تحديات إعادة الإعمار في أفريقيا
وزير المالية: نعمل مع الأسواق الناشئة لجعل قواعد النظام المالي العالمي أكثر عدالة
وزير التعليم لبطلة تحدي القراءة العربي : خطفتي قلوبنا
وزير التعليم: تتويج الطالبة ميار بلقب بطلة تحدي القراءة العربي إنجاز وطني مشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هدى الإتربي تخوض أولى تجاربها المسرحية مع محمد إمام في موسم الرياض.. خاص (فيديو)

الفنانة هدى الإتربي
الفنانة هدى الإتربي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن استعدادها لخوض تجربة فنية جديدة ومختلفة في مشوارها الفني، من خلال مشاركتها في مسرحية «برنس العالم»، التي تجمعها بالنجم محمد إمام، والمقرر تقديمها ضمن فعاليات موسم الرياض، معربة عن سعادتها وحماسها الكبيرين لخوض أول تجربة لها على خشبة المسرح.

وقالت هدى الإتربي، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنها تشارك في مسرحية «برنس العالم» مع النجم محمد إمام، مؤكدة أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة بالنسبة لها، خاصة أنها المرة الأولى التي تقف فيها على خشبة المسرح منذ بداية مشوارها الفني.

وأضافت أنها تشعر بحالة كبيرة من الحماس والترقب للمشاركة في العرض المسرحي، مشيرة إلى أن فريق العمل بدأ بالفعل إجراء العديد من البروفات والتحضيرات استعدادًا لانطلاق العروض قريبًا، بهدف تقديم تجربة مسرحية مميزة تليق بالجمهور.

وأعربت هدى الإتربي عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد إمام، مؤكدة أنها متحمسة للغاية للعمل معه، وأن مشاركتها في مسرحية تجمعها بنجم بحجمه تمثل تجربة مهمة ومميزة بالنسبة لها، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع خوضها أولى خطواتها في عالم المسرح.

هدى الإتربي: متحمسة لأول تجربة مسرحية في مشواري الفني

وأكدت هدى الإتربي أن الوقوف على خشبة المسرح يختلف عن العمل في السينما والدراما التلفزيونية، نظرًا لطبيعة التفاعل المباشر مع الجمهور، وهو ما يجعل التجربة تحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية والحماس في الوقت نفسه.

وأشارت إلى أنها تتطلع إلى تقديم شخصية مميزة خلال أحداث المسرحية، والعمل على الاستفادة من هذه التجربة الجديدة، التي تمثل إضافة مختلفة إلى مسيرتها الفنية، خاصة مع استعدادها المكثف من خلال البروفات والتدريبات خلال الفترة الحالية.

موعد عرض مسرحية برنس العالم في موسم الرياض

ومن المقرر تقديم مسرحية «برنس العالم» ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يواصل أبطال العمل استعداداتهم النهائية من خلال البروفات، تمهيدًا لانطلاق العروض خلال الفترة المقبلة.

وتحظى مشاركة هدى الإتربي في المسرحية باهتمام جمهورها، خاصة أنها المرة الأولى التي تخوض فيها تجربة التمثيل المسرحي، إلى جانب اجتماعها بالنجم محمد إمام في عمل جديد ينتظره الجمهور.

وتسعى هدى الإتربي من خلال هذه الخطوة إلى خوض تجارب فنية متنوعة، وعدم الاكتفاء بالمشاركة في الأعمال السينمائية والتلفزيونية، لتضيف المسرح إلى مسيرتها الفنية، في تجربة تعول عليها كثيرًا وتتمنى أن تحقق من خلالها تفاعلًا ونجاحًا مع الجمهور.

https://youtube.com/shorts/rzE1U3Lot24?si=yqJz_yP6TN7p1Nnh

الفنانة هدى الإتربي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

عداد الكهرباء

بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

كرات البطاطس

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة

التركيز عند الأطفال

منها الموز والزبادي.. أطعمة تزيد مستوى تركيز طفلك خلال اليوم الدراسي

الحصبة الالمانية

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. أعراض صـادمة للحصبة الألمانية

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد