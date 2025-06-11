بروتون ويرا سيدان بـ 300 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة بروتون ويرا موديل 2005

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون ويرا موديل 2005، وتنتمي ويرا لفئة السيارات السيدان .

تصميم بروتون ويرا موديل 2005 الخارجي

سيارة بروتون ويرا موديل 2005

تمتلك سيارة بروتون ويرا موديل 2005 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار بروتون، وتم تثبيت شعار بروتون على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك بروتون ويرا موديل 2005

سيارة بروتون ويرا موديل 2005

تستمد سيارة بروتون ويرا موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 193 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بروتون ويرا موديل 2005 الداخلية

سيارة بروتون ويرا موديل 2005

تحتوي مقصورة سيارة بروتون ويرا موديل 2005 على الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بروتون ويرا موديل 2005

سيارة بروتون ويرا موديل 2005

تتوافر سيارة بروتون ويرا موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .