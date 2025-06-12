شاهد.. كاديلاك أوبتيك V موديل 2026

كشفت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك اوبتيك V موديل 2026، وتنتمي اوبتيك V لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

محرك كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

تستمد سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 قوتها من زوج من المحركات الكهربائية، وتنتج قوة 300 حصان، وبها عزم دوران 480 نيوتن/ متر، وبها بطارية سعة 85 كيلوواط/ ساعة محدثة تدعم المحركين الكهربائيين بقوة إضافية .

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

تتسارع سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 من 0 وصولاً إلى سرعة 96 كم/ساعة في مدة 3.5 ثانية فقط، ويمكن لسيارة ان تقوم بقطع مسافة 443 كم/ساع بالشحنة الواحدة .

تمتلك سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 منفذ مدمج بمعيار الشحن الأمريكي الشمالي (NACS)، وذلك يتيح الوصول المباشر إلى آلاف محطات سوبر تشاجر التابعة لتسلا حول العالم .

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

زودت سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 بـ عجلة قيادة تتيح تفعيل ”Launch Control“ ونمط ”Competitive“ الذي يخفف تدخلات نظام الثبات لتحسين القبضة والانطلاق الرياضي على الطرق المنعطفة، وبها فرامل أمامية عالية الأداء من بريمبو مقاس 15.4 بوصه تعزز قدرة الإيقاف السريع والثابت تحت السرعات العالية.

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

ويوجد بـ سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026، نظام سوبر كروز (Super Cruise) من جنرال موتورز للمساعد ف القيادة بدون استخدام اليدين كميزة أساسية، مما يدعم الأمان والراحة على الطرق السريعة.

مواصفات كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

تحتوي سيارة كاديلاك اوبتيك V موديل 2026 على العديد من المميزات من ضمنها، ملامح أمامية هجومية بشبك V-Mesh خاص بـ سيارات V-Series، وبها لمسات سوداء لامعة وخيارات لألياف الكربون في حزمة الأداء الاختيارية التي تمتد إلى الصداد الخلفي والجناح العلوي.

كاديلاك اوبتيك V موديل 2026

إضافة إلى أن سيارة كاديلاك أوبتيك V موديل 2026 بها جنوط رياضية مقاس 21 بوصه بتشطيب Graphite، وبها وسم V-Series محفور بالليزر، وبها إطارات صيفية، وتظهر باللون الرمادي المطفي، أو اللون الأزرق العميق .