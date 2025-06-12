منها سبورتاج وأوكتافيا A8.. سيارات 2025 بالسوق المحلي

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

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وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سبورتاج ، و سكودا اوكتافيا A8، وكوبرا ليون، ورينو ميجان ، وسيات اتيكا .

كيا سبورتاج موديل 2025

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 180 حصان، وعزم دوران 54 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 54 لتر .

كيا سبورتاج موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر مليون و 919 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 24 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 274 ألف جنيه .

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

تنتج سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 225 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وتحتاج إلى 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 225 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 223 كم/ساعة .

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

كوبرا ليون موديل 2025

تتسارع سيارة كوبرا ليون موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان .

كوبرا ليون موديل 2025

تباع سيارة كوبرا ليون موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 799 ألف جنيه .

رينو ميجان موديل 2025

عزم دوران سيارة رينو ميجان موديل 2025 يصل إلى 240 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومحرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وتتسالاع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية .

رينو ميجان موديل 2025

أسعار سيارة رينو ميجان موديل 2025 في سوق السيارات المصري تبدأ من مليون و 199 ألف جنيه، وتصل إلى مليون و 750 ألف جنيه .

سيات اتيكا موديل 2025

تصل سرعة سيارة سيات اتيكا موديل 2025 القصوي إلى 198 كم/ساعة، وبها قوة 150 حصان، ومحرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.6 ثانية، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر .

سيات اتيكا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سيات اتيكا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات اتيكا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 749 ألف جنيه .