بيجو 406 سيدان بـ 350 ألف جنيه

ينتشر في سوق السيارات باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة بيجو 406 موديل 2003 للبيع

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 406 موديل 2003، وتنتمي 406 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بيجو 406 موديل 2003 الخارجية

سيارة بيجو 406 موديل 2003 للبيع

زودت سيارة بيجو 406 موديل 2003 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، ومساحات للزجاج الأمامي .

محرك بيجو 406 موديل 2003

سيارة بيجو 406 موديل 2003 للبيع

تستمد سيارة بيجو 406 موديل 2003 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مساف 345 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بيجو 406 موديل 2003 الداخلية

سيارة بيجو 406 موديل 2003 للبيع

تحتوي مقصورة سيارة بيجو 406 موديل 2003 الداخلية علي الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وتكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات اضافية بالابواب الامامية، وبها حوامل أكواب، وبها مسند يد أمامي للسائق، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان ، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بيجو 406 موديل 2003

سيارة بيجو 406 موديل 2003 للبيع

تتوافر سيارة بيجو 406 موديل 2003 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .