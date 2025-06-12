مقارنة بين بي ام دبليو 520 واودي A8 موديل 2025

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو 520 واودي A8 موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ اودي A8 موديل 2025

اودي A8 موديل 2025

زودت سيارة اودي A8 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك اودي A8 موديل 2025

اودي A8 موديل 2025

تستمد سيارة اودي A8 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 340 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي A8 موديل 2025

اودي A8 موديل 2025

تباع سيارة اودي A8 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بسعر 9 مليون و 350 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

تمتلك سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

تتسارع سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 201 حصان، ومتصل بها علة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 230 كم/ساعة .

سعر بي ام دبليو 520 موديل 2025

بي ام دبليو 520 موديل 2025

تتوافر سيارة بي ام دبليو 520 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 750 ألف جنيه .