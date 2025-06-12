مواصفات اوبل موكا 2026 الكروس أوفر | صور

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

اوبل موكا موديل 2026

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، اوبل موكا موديل 2026، وتنتمي موكا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد اوبل موكا موديل 2026

اوبل موكا موديل 2026

تأتى سيارة اوبل موكا موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4151 مم، وعرض 1791 مم، وارتفاع 1534 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2557 مم .

محرك اوبل موكا موديل 2026

اوبل موكا موديل 2026

تستمد سيارة اوبل موكا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ٍاعة في مدة 9.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود 45 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 200 كم/ساعة .

مواصفات اوبل موكا موديل 2026

اوبل موكا موديل 2026

تحتوي سيارة اوبل موكا موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها جنوط رياضية، وبها GPS، وبها قفل مركزى للابواب، وبها مصابيح ضباب، وبها مقاعد كهربائية، وكاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مثبت سرعة، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها مرايات ضم، وبه شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج .

وسائل الأمان بـ اوبل موكا موديل 2026

اوبل موكا موديل 2026

زودت سيارة اوبل موكا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .