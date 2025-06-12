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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين ميتسوبيشي اكليبس كروس وهيونداي توسان 2025

ميتسوبيشي اكليبس كروس وهيونداي توسان 2025
ميتسوبيشي اكليبس كروس وهيونداي توسان 2025
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي اكليبس كروس وهيونداي توسان موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025

تستمد سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتنتج قوة 150 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ٍاعة في مدة 8.6 ثانية، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 63 لتر .

أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 880 ألف جنيه .

محرك هيونداي توسان موديل 2025

هيونداي توسان موديل 2025

تتسارع سيارة هيونداي توسان موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9 ثواني، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، وتنتج قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 201 كم/ساعة .

أسعار هيونداي توسان موديل 2025

هيونداي توسان موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

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