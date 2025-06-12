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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس A150 هاتشباك بـ 300 ألف جنيه

مرسيدس A150 موديل 1997
مرسيدس A150 موديل 1997
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

مرسيدس A150 موديل 1997

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس A150 موديل 1997 ، وتنتمي A150 لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات مرسيدس A150 موديل 1997 الخارجية

مرسيدس A150 موديل 1997

تمتلك سيارة مرسيدس A150 موديل 1997 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفيه، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك مرسيدس A150 موديل 1997

مرسيدس A150 موديل 1997

تستمد سيارة مرسيدس A150 موديل 1997 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 225 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

مقصورة مرسيدس A150 موديل 1997 الداخلية

مرسيدس A150 موديل 1997

زودت سيارة مرسيدس A150 موديل 1997 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر مرسيدس A150 موديل 1997

تباع سيارة مرسيدس A150 موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

مرسيدس A150 موديل 1997

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب مع فني علي دراية بجميع شؤون السيارة حتي لاتقع في فخ شراء سيارة معيوبة .

إصدارات السيارات المستعملة مرسيدس A150 موديل 1997 A150 موديل 1997 محرك مرسيدس A150 سعر مرسيدس A150 موديل 1997

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