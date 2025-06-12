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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دايو جوليت مستعملة سعرها 250 ألف جنيه

دايو جوليت موديل 1999
دايو جوليت موديل 1999
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

دايو جوليت موديل 1999

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايو جولييت موديل 1999، وتنتمي جوليت لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات دايو جوليت موديل 1999 الخارجية

دايو جوليت موديل 1999

تظهر سيارة دايو جوليت موديل 1999 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة دايو، وتم تثبيت شعار شركة دايو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك دايو جوليت موديل 1999

دايو جوليت موديل 1999

زودت دايو جوليت موديل 1999 بمحرك سعة 1500 سي سي، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 300 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتباع باللون الرمادي، وبها رخصة سارية .

مقصورة دايو جوليت موديل 1999 الداخلية

دايو جوليت موديل 1999

تحتوي سيارة دايو جوليت موديل 1999 على العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر دايو جوليت موديل 1999

تباع سيارة دايو جوليت موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو جوليت موديل 1999

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات علي دراية بجميع أجزاء السيارة، وذلك حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .

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