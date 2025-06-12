شاهد| شانجان يوني S موديل 2025

كشفت شركة انجان عن طرازها الجديد شانجان يوني S موديل 2025، وتنتمي يوني S لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنافس العديد من الاصدارات من ضمنها، جيلي ستار راي، ولينك اند كو 01، وام جي HS، وجي ايه سي إميكو، وهونشي HS5 .

شانجان يوني S موديل 2025

أبعاد شانجان يوني S موديل 2025

شانجان يوني S موديل 2025

تأتى سيارة شانجان يوني S موديل 2025 بطول 4539 مم، وعرض 1685 مم، وارتفاع 168 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2656 مم .

محرك شانجان يوني S موديل 2025

شانجان يوني S موديل 2025

تستمد سيارة شانجان يوني S موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات شانجان يوني S موديل 2025

شانجان يوني S موديل 2025

زودت سيارة شانجان يوني S موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، أضواء امامية اوتوماتيك بشعاع قيادة متكيف LED بإضاءة عالية ومنخفضة، وبها اضاءة نهارية DRL LED، وبها شبك تهوية امامي يحتل معظم الواجة الامامية، وبها فتحة سقف بانوراما، وجوانب سقف سيارة لتثبيت الأغراض على السقف ، وإطار من الكروم محيط بحواف النوافذ الجانبية ما يعطي السيارة شكلا كلاسيكيا، وبها مرايات جانبية بلون مختلف عن لون هيكل السيارة، وبها جنوط رياضية مقاس 19 بوصة .

شانجان يوني S موديل 2025

ويوجد بـ سيارة شانجان يوني S موديل 2025، جناح رياضي باللون الأسود، وأضواء للمكابح ، واضواء خلفية led، وبها عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، وبها مثبت سرعة، ونظام أوامر صوتية، وازرار تحكم بالانظمة والتقنيات من شاشة لوحة العدادات، وبها شاشة عدادات ومعلومات مقاس 10 بوصه، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة، وبها ابل كار بلاي، وراديو، وبلوتوث، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات من بايونير .

وسائل الأمان بـ شانجان يوني S موديل 2025

شانجان يوني S موديل 2025

تحتوي سيارة شانجان يوني S موديل 2025 على العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية امامية للسائق والراكب الامامي، ووسائد هوائية امامية جانبية ووسائد هوائية ستائرية جانبية، ومانع انغلاق المكابح، ونظام توزيع قوة المكابح، ونظام الحفاظ على الثبات، ونظام التحكم على الجر، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، ونظام المساعدة على نزول المنحدرات، ونظام الفرملة الديناميكية، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وحساسات خلفية .