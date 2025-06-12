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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار مازدا CX90 موديل 2025 في الإمارات

مازدا CX90 موديل 2025
مازدا CX90 موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة مازدا عن أسعار مازدا CX90 موديل 2025 في الإمارات، وتنتمي CX90 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر CX90 بتصميم عصري وجذاب .

مازدا CX90 موديل 2025 

أبعاد مازدا CX90 موديل 2025

مازدا CX90 موديل 2025 

تأتى سيارة مازدا CX90 موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتي بطول 5075 مم، وعرض 1994 مم، وارتفاع 1744 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3120 مم .

مواصفات مازدا CX90 موديل 2025

مازدا CX90 موديل 2025 

زودت سيارة مازدا CX90 موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي كبير الحجم مع لمسات كرومية تعزز من الطابع الفاخر، وبها مصابيح أمامية LED نحيفة بتصميم عصري، وبها إضاءة نهارية مدمجة، وبها عجلات رياضية مقاس 21 بوصة، وخطوط جانبية انسيابية تظهر الديناميكية والقوة، وبها مصابيح LED مع تصميم بسيط وأنيق يعكس هوية مازدا.

مازدا CX90 موديل 2025 

ويوجد بـ سيارة مازدا CX90 موديل 2025 ايضا، جلود فاخرة مع تطعيمات خشبية ومعدنية، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام Mazda Connect، وبها شاشة رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة، وتكييف ثلاثي المناطق لضمان راحة جميع الركاب، وبها نظام صوتي من Bose فاخر مكون من 12 سماعة صوت لتجربة صوتية استثنائية.

محرك مازدا CX90 موديل 2025

تستمد سيارة مازدا CX90 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 3300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 340 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

مازدا CX90 موديل 2025 

بالاضافة إلى ان سيارة مازدا CX90 موديل 2025 بها محرك اخر سعة 2500 سي سي هجين ، وتنت قوة 323 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة كهربائية تصل إلى 60 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ مازدا CX90 موديل 2025

مازدا CX90 موديل 2025 

تمتلك سيارة مازدا CX90 موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الكبح التلقائي مع كشف المشاة والدراجات، ونظام المساعدة في البقاء على المسار، ومراقبة النقاط العمياء، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع خاصية التوقف والانطلاق، وكاميرات 360 درجة لتوفير رؤية شاملة أثناء القيادة، وبها 12 وسادة هوائية لضمان سلامة الركاب.

أسعار مازدا CX90 موديل 2025 في الإمارات

مازدا CX90 موديل 2025 

الفئة الأولي من سيارة مازدا CX90 موديل 2025 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 181 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة مازدا CX90 موديل 2025 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 215 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة مازدا CX90 موديل 2025 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 231 ألف درهم إماراتي .

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