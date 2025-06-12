أرخص سيارة من هيونداي في مصر.. أسعار كسر الزيرو

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، ومنها إصدارت العلامة الكورية هيونداي، ومن أبرز هذه السيارات هي اكسنت RB، والتي تتصدر قائمة أرخص سيارات السيدان المقدمة في سوق المستعمل عن فئة السيدان بين موديلات 2024.

وظهرت السيارة هيونداي أكسنت RB الفئة الرابعة في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، مع مفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، وبسعر يبلغ 790 ألف جنيه، ولكن ننصح راغبي شراء السيارات المستعملة بأهمية مراجعة متوسط الاسعار حسب الحالة والفئة، والفحص الفني الشامل.

هيونداي أكسنت RB

القدرات الفنية للسيارة هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء رباعي السرعات، مع محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 125 حصانًا، و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي أكسنت RB

أما عن معدل التسارع فيمكن للسيارة الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.1 ثانية، وسرعة قصوى تتخطى 180 كيلومتر في الساعة.

هيونداي أكسنت RB

وتعد السيارة هيونداي أكسنت RB من الاصدارات الموفرة في استهلاك الوقود، حيث تستخدم 6.5 لترًا، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وتعتمد السيارة فنيًا على تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أبرز تجهيزات السيارة هيونداي أكسنت RB

تضم السيارة هيونداي أكسنت RB مجموعة من التجهيزات ابرزها، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، فرامل بنظام ABS و EBD، مع نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، جنوط، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX و USB، مكيف هواء، قفل مركزي، نظام مانع السرقة.