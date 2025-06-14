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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر شيرى تيجو 8 موديل 2024.. سيارة عائلية بحالة كسر الزيرو

شيرى تيجو 8
شيرى تيجو 8
صبري طلبه

تنتمي السيارة شيرى تيجو 8 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب تمتعها بمفهوم عائلي، حيث قدمت عبر فئات الـ 7 مقاعد الشهيرة، مما يجعلها من أكثر السيارات رحابة واتساع.

وظهرت السيارة شيرى تيجو 8 موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن بمفهوم "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت عددًا قليلًا من الكيلومترات، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر مليون و150 ألف جنيه.

شيرى تيجو 8

ولكن ننصح جميع القبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، سواء من الناحية الميكانيكية أو الكشف الهيكلي داخليًا وخارجيًا، والأهم  مراجعة متوسط الأسعار في الأسواق.

القدرات الفنية للسيارة شيرى تيجو 8

تعتمد السيارة شيرى تيجو 8 على محرك 6 سرعات أوتوماتيكي، مقترن بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

شيرى تيجو 8

أبرز تجهيزات السيارة شيرى تيجو 8

تضم السيارة شيرى تيجو 8 عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، شاشة عدادات 7 بوصة، كاميرا 360 درجة، فرادل يد إلكترونية، حساسات ركن، نظام صوتي ترفيهي، مصابيح ضباب، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، جنوط رياضية قياس 18 بوصة.

تحتوي السيارة شيرى تيجو 8 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP، مثبت سرعة، زجاج كهربائي، إنذار مانع للسرقة، قفل مركزي للأبواب، وسائد هوائية للحماية.

شيرى تيجو 8

أبعاد السيارة شيرى تيجو 8 

تأتي السيارة شيرى تيجو 8 بنسبة طول كلي بلغت 4700 مم، و1860 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1746 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2710 مم، و200 مم للخلوص الأرضي أي ارتفاع السيارة عن الأرض.

شيرى تيجو 8 سعر شيرى تيجو 8 سعر شيرى تيجو 8 2024 أسعار شيرى تيجو 8 في سوق المستعمل سوق المستعمل

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