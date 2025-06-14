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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات جيتور داشينج 2025 في السعودية| صور

جيتور داشينج 2025
جيتور داشينج 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة جيتور داشينج 2025 من أبرز السيارات الصينية المقدمة في السوق السعودي، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام suv، وتقدم السيارة بأسعار تبدأ من 86 ألف ريال، مع عدد من الفئات والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتجهيزات.

مواصفات جيتور داشينج 2025

تأتي السيارة جيتور داشينج 2025 بمحرك 1600 سي سي أو1500 سي سي، كلاهما بتقنية تيربو، وقوة تتراوح بين 194 و154 حصانًا، وعزم أقصى للدوران بين 290 و230 نيوتن متر، مع ناقل سرعات dct دبل كليتش.

 جيتور داشينج 2025

تتسارع السيارة جيتور داشينج 2025 في مدة زمنية تتراوح بين 9 و10.2 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع استهلاك للوقود بنسبة 14.4 كيلومترًا لكل لتر.

 جيتور داشينج 2025

أبرز تجهيزات السيارة جيتور داشينج 2025

تضم السيارة جيتور داشينج 2025 مجموعة من التجهيزات ابرزها، مكابح مانعة للانغلاق، نظام تثبيت السرعة، مراقبة المنطقة العمياء، التحذير من التصادم الأمامي، مكابح الطوارئ الذاتية، حساسات الركن الأمامية والخلفية، كاميرا 540 درجة، عدد 6 وسائد هوائية، قراءة مسار الطريق.

 جيتور داشينج 2025

وتضم السيارة جيتور داشينج 2025 منفذ كهربائي 12 فولت، فلتر لتنقية الهواء من الغبار، شاشة معلومات وترفيه قياس 15.6 بوصة، لوحة عدادات رقمية بحجم 8 بوصات، إضاءة محيطية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي متطور مكون من 8 سماعات.

 جيتور داشينج 2025

أسعار جيتور داشينج 2025 في السعودية

تقدم السيارة جيتور داشينج 2025 بسعر يبدأ من 86,570 ريال، وبسعر يتراوح بين 96,920 ريال و 108,525 ريال سعودي، للفئات الأعلى تجهيزًا.

جيتور داشينج جيتور داشينج جيتور داشينج 2025 أسعار جيتور داشينج 2025

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