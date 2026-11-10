ماكرون يرحب بترشح أسطورة الجودو تيدي رينر لانتخابات رئاسة فرنسا 2027

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، بإعلان بطل الجودو الفرنسي تيدي رينر خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، معتبرا أن مشاركة شخصية رياضية بارزة بحجم رينر في النقاش السياسي تمثل إضافة إيجابية للبلاد.

وقال ماكرون، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه سعيد بقرار رينر المشاركة في السباق الرئاسي، مشيدا بمسيرته الرياضية، ومؤكدا أن إسهامه بقناعاته وأفكاره وخبراته يمكن أن يعود بالنفع على فرنسا.

وكان رينر، البالغ من العمر 37 عاما، قد أعلن ترشحه بصورة مفاجئة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، في خطوة أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط الفرنسية.

وأقر بطل الجودو بأن منتقديه قد يعتبرون دخوله المعترك السياسي أمرا غير واقعي، نظرا لافتقاره إلى الخبرة السياسية، لكنه شدد على أن الخطر الحقيقي يتمثل في قبول تراجع فرنسا واستمرار تفاقم المشكلات الأمنية واتساع الفوارق الاجتماعية.

وأكد رينر أن بلاده بحاجة إلى استعادة مبادئ الحس السليم والحزم والعدالة، وبناء دولة قادرة على تحقيق الإنجازات، بدلا من الاعتماد على سياسي محترف آخر.

وتعهد الرياضي الفرنسي، المتوج بخمس ميداليات ذهبية أولمبية و11 لقبا عالميا في الجودو، بالعمل مباشرة مع المواطنين لإعادة بناء فرنسا، مؤكدا رفضه إدارة شؤون البلاد من برج عاجي.