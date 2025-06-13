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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات، على مجموعة كبيرة ومتنوعة من طرازات الهاتشباك، التي استطاعت أن تحقق شعرة واسعة، نسبة إلى الأبعاد المتقاربة والمفضلة للعائلات الصغيرة والفئة الشبابية، حيث تتيح إمكانية الاصطفاف بسهولة، إلى جانب التجهيزات والتقنيات الخاصة بكل فئة وإصدار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر.

سوزوكي سويفت

1 - سوزوكي سويفت

تعتمد السيارة سوزوكي سويفت موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

تقدم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2025 بسعر 849,900 جنيه.

 أوبل كورسا

2- أوبل كورسا

زودت السيارة أوبل كروسا 2025 بمحرك تيربو 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، والقدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.

يبلغ سعر السيارة أوبل كروسا 2025 نحو 1,280,000 جنيه.

 ميتسوبيشي ميراج

3- ميتسوبيشي ميراج

تأتي السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 بمحرك 3 سلندر، ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتقنية الجر الأمامي.

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 بسعر يبلغ 805,000 جنيه.

ميني كوبر

4 - ميني كوبر

زودت السيارة ميني كوبر موديل 2025 بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ومحرك آخر سعة 2000 سي سي، بقوة 204 حصان، مع 300 نيوتن متر من عزم الدوران، أو بقوة 218 حصانًا، جميعهم يتصلوا بنواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.

تبدأ أسعار السيارة ميني كوبر موديل 2025 من 2,250,000 جنيه إلى 2,980,000 جنيه.

فولكس فاجن جولف

5 - فولكس فاجن جولف

تعتمد السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2025 على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة  110 أحصنة، و148 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الأداء.

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2025 نحو 1,850,000 جنيه.

سوزوكي سويفت أوبل كورسا ميتسوبيشي ميراج ميني كوبر فولكس فاجن جولف

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