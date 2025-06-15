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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات شيفروليه GROOVE موديل 2025 في السعودية

شيفروليه GROOVE موديل 2025
شيفروليه GROOVE موديل 2025
صبري طلبه

تعزز شيفروليه من تواجدها داخل السوق السعودي للسيارات، من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطرازات، منها GROOVE موديل 2025، التي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، وتقدم عبر فئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 57,900 ريال سعودي.

القدرات الفنية وأداء شيفروليه GROOVE موديل 2025

تعتمد السيارة شيفروليه GROOVE موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 94 حصانًا، و147 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي، واستهلاك للوقود بنسبة 15.9 كيلومتر لكل 1 لتر.

شيفروليه GROOVE موديل 2025

تجهيزات شيفروليه GROOVE موديل 2025 

تضم السيارة شيفروليه GROOVE مجموعة من التجهيزات، أبرزها شاشة للمعلومات والترفيه مقاس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بلوتوث، مكيف هواء، شاشة قياس مقاس 3.5 بوصة، مقاعد كهربائية، مصابيح LED، حساسات ركن كاميرا رؤية خلفية.

شيفروليه GROOVE موديل 2025

كما زودت السيارة شيفروليه GROOVE موديل 2025 بنظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني، مثبت سرعة، 4 وسائد هوائية للحماية، مرايات جانبية كهربائية، جنوط 16 بوصة، فتحة سقف بانوراما.

شيفروليه GROOVE موديل 2025

تأتي السيارة شيفروليه GROOVE موديل 2025 بمقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، إشارات جانبية للمرايات، أقطاب ثنائية على جانبي السقف، سبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج، مصابيح ضباب خلفية.

 

أسعار السيارة شيفروليه GROOVE موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة شيفروليه GROOVE موديل 2025 بسعر يبدأ من 57,900 ريال سعودي للفئة LT، بينما يبلغ سعر الفئة Premier والأعلى تجهيزًا بقيمة 68,500 ريال سعودي.

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