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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جيلي GX3 PRO موديل 2025 في السعودية.. الأرخص من فئتها

جيلي GX3 PRO
جيلي GX3 PRO
صبري طلبه

تقدم جيلي الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من سيارتها داخل السوق السعودي، منها GX3 PRO، والتي تعد الارخص من نوعها ضمن موديلات 2025، عن الفئة الرياضية صغير الحجم بتصميم الكروس أوفر الشهير.

جيلي GX3 PRO

القدرات الفنية لسيارة جيلي GX3 PRO

تعتمد جيلي GX3 PRO موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 102 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبمعدل استهلاك للوقود بنسبة 14.9 كم/لتر.

جيلي GX3 PRO

تجهيزات السيارة جيلي GX3 PRO

تأتي السيارة جيلي GX3 PRO بعدد من التجهيزات تتضمن شاشة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء إلكتروني، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، شاشة عدادات 3.5 بوصة، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم.

جيلي GX3 PRO

وتحتوي السيارة جيلي GX3 PRO على وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي، نظام الثبات الالكتروني، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ومثبت سرعة، إضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، ومرايات جانبية كهربائية.

جيلي GX3 PRO

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO بجنوط رياضية 16 بوصة، مصابيح هالوجين وإضاءة نهارية وخلفية LED، مع أبعاد خارجية تقدر بحوالي 4.005 مم للطول الكلي، و1.760 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.575 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.480 مم.

جيلي GX3 PRO

سعر جيلي GX3 PRO موديل 2025 في السعودية 

تبدأ أسعار السيارة جيلي GX3 PRO في السوق السعودي من 55,685 ريال تقريبًا.

جيلي GX3 Pro سيارة جيلي GX3 PRO سعر سيارة جيلي GX3 PRO أسعار سيارة جيلي GX3 PRO سعر سيارة جيلي GX3 PRO في السعودية سعر سيارة جيلي GX3 PRO 2025

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