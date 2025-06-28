ميتسوبيشي اكسابندر 2025 العائلية.. الأسعار والمواصفات في السوق السعودي

يضم السوق السعودي عددًا متنوعًا من سيارات ميتسوبيشي اليابانية، سواء من الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، أو السيدان والهاتشباك، بالإضافة إلى فئة السيارات العائلية، ومنها السيارة الشهيرة اكسابندر موديل 2025.

محرك وأداء ميتسوبيشي اكسابندر 2025

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصانًا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

ميتسوبيشي اكسابندر 2025

تعمل ميتسوبيشي اكسابندر 2025 عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتأتي بمعدل استهلاك اقتصادي للوقود بنسبة 15.3 كيلومتر لكل لتر، بينما تضم خزانًا للوقود سعة 45 لترًا.

ابرز تجهيزات ميتسوبيشي اكسابندر 2025

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 على مجموعة من التجهيزات تتضمن، نظام منع انغلاق الفرامل abs، وسائدة هوائية جانبية للسائق والراكب الأمامي، و كاميرا الرؤية الخلفية، بالإضافة إلى مثبت سرعة، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، نظام متابعة ضغط الاطارات، المساعدة على تجاوز المرتفعات.

ميتسوبيشي اكسابندر 2025

تضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط بقياس 7 بوصة، بالإضافة إلى مقود حركة مالتي فانكشن يدعم الكثير من أوامر التحكم الصوتي، مكيف هواء، نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب.

أبعاد السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025

تبلغ نسبة الطول الكلي للسيارة نحو 4.595 مم، و1.750 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.750 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.775 مم.

ميتسوبيشي اكسابندر 2025

سعر سيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 في السعودية

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 في السعودية بسعر يبدأ من 81 ألف و550 ريال سعودي.