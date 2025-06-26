إصدار كلاسيكي محدود .. بقوة 110 حصان مع حجم ميني

ظهرت السيارة ميني Restomod في احدث تعديل مقدم من Callum و Wood & Pickett، حيث جمعت هذه النسخة بين التصميم صغير الحجم والقدرات المميزة، إلى جانب اللمسات الكلاسيكية التي أضافت للسيارة مظهر رائع يعود بنا إلى الماضي.

ميني Restomod

القدرات الفنية للسيارة ميني Restomod

على الرغم من التصميم الكلاسيكي، تمتع السيارة ميني Restomod بقدرات فنية عالية الأداء، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك سعة 1300 سي سي مطور خصيصًا لها، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 82 كيلووات ما يعادل 110 حصانًا.

ميني Restomod

تعتمد ميني Restomod على ناقل سرعات يدوي مانيوال مع مقبض يحمل الطابع القديم، ولكن القصورة تمتعت بلمسات عصرية، حيث تضم شاشة تعمل باللمس، مع مجموعة عدادات كلاسيكية ذات مظهر دائري، ومقاعد ذات كسوة من الجلد والقماش.

ميني Restomod

تحتوي السيارة ميني Restomod على منافذ USB، و فاتيح تحكم معدنية، تجاليد مميزة ناحية الأبواب، زجاج كهربائي التحكم، أماكن للأكواب بشكل دائري ثنائي، إلى جانب المساحة الداخلية الصغيرة التي تشتهر بها سيارات ميني الغنية عن التعريف.

ميني Restomod

تصميم كلاسيكي بمظهر عصري

حافظت السيارة ميني Restomod على المظهر الكلاسيكي مطبقة بعض اللمسات العصرية، حيث دعمت السيارة بجنوط رياضية صنعت إليها خصيصًا بواسطة Callum، بينما بلغ قياسها 13 بوصة، بالإضافة إلى رفارف جانبية من Wood & Pickett، ومقدمة ذات مصابيح دائرية وبتقنية LED، إلى جانب منظومة العادم المزدوجة، ومفهوم الباب الثنائي.