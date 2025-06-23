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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة الأسطورة لادا نيفا بعد 40 عاما.. وأزموت الرياضية تعيد الأمجاد

سيارة لادا نيفا وأزموت
سيارة لادا نيفا وأزموت
صبري طلبه

ظلت لادا نيفا تمثل عند الكثيرين رمزًا للبساطة والمغامرة في عالم السيارات الرياضية، ومنذ أن أطلقت في عام 1977 تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الثوري حينها.

لم يتوقع أحد أن تتحول هذه المركبة إلى أسطورة حقيقية، تتحمل الطرق الوعرة، وترافق الرحلات البرية للمغامرين والرحالة ومحبي الصحاري والجبال.

لادا نيفا

وبعدما أصبحت جزءًا من الذاكرة لعشاق السيارات العملية، تخرج اليوم بنسخة محدثة تحمل خطوط المستقبل في عالم السيارات، محتفظة بتصميم الـ SUV الرياضي، ولكن مع لغة العصر.

وفي مفاجأة انتظرتها الجماهير من عشاق العلامة الروسية، حيث لم يكتفي صانعي السيارة بإعادة هيكلها القديم، بل انتقلوا بها خطوات أبعد عبر نسختين ملامستين لأحدث صيحات الـ SUV الرياضية.

لادا نيفا ترافل

السيارة الأولى باسم لادا نيفا ترافل 2025، بينما الثانية بداية جديدة في عصر السيارات الرياضية تذكرنا بالأيقونة صاحبة هذا الموضوع ولكن تحت إسم أزيموت 2026. 

لادا ترافل 2025 وعودة أسطورة الـ SUV

تقدم لادا نيفا ترافل قدرات فنية تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.8 لتر، ينتج 89 حصانًا ويولد 151 نيوتن متر من العزم، قد تبدو الأرقام بسيطة مقارنة بمنافسيها، لكن السحر الحقيقي يكمن في عودة السيارة، خصوصًا حضورها المميز على التضاريس المتنوعة.

حافظت لادا على نظام الدفع الرباعي التقليدي، المزود بعلبة سرعات يدوية من خمس نقلات، مع ناقل غرز مخصص للطرق الوعرة، سواء كنت تتنقل في جبال أو طرق عادية عملت لادا ترافل أن تكون الشريك الوفي على الطريق.

لادا أزيموت 

لادا أزيموت 2026 الرياضية 

ذكرتنا أزيموت بماضي كله سحر، حيث كانت انطلاق الـ SUV الحديثة والتي فتحت الباب أمام عشاق النسخة نيفا لاسترجاع الذكريات، وشهدت أزيموت طفرة واضحة في الأداء، حيث توفّر ثلاثة محركات.

المحرك الأول بحجم 1.6 لتر بقوة 120 حصانًا، الثاني 1.8 لتر بقوة 132 حصانًا، والأقوى تيربو بسعة 1.5 لتر يضخ 150 حصانًا، هذه الأرقام الأخيرة تجعل منها منافسًا شرسًا بحق في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والاختيار بين ناقل الحركة اليدوي بـ6 سرعات والآخر الأوتوماتيكي CVT يمنحك حرية التحكم أو الراحة حسب ما تفضل.

السعر المتوقع لسيارة لادا نيفا الجديدة 

لم تعلن الشركات الروسية عن السعر الرسمي حتى الان، لكن القيمة المتوقعة للبدء يتراوح بين 16,700 و20,900 دولار، أي ما يعادل تقريبًا بين 1.3 و1.64 مليون روبل، حسب مواصفات كل نسخة ومعداتها عند الإطلاق الرسمي.

وهنا يأتي التحدي الحقيقي بين عالم السيارات والذكريات، كيف لأيقونة الماضي أن ترجع اليوم في بتصميم عصري دون أن تفقد جوهرها، ولكن تبقى كلمة السر في كلمة لادا نيفا.

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