قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: الوضع الحالي يتطلب تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار
هل أمر النبي بتأخير صلاة العشاء؟.. انتبه لـ7 حقائق ينبغي معرفتها
طقس الغد: شبورة صباحية ورياح نشطة.. والبحران مضطربان
وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو للقاء الرئيس الروسي
وزارة الدفاع الأمريكية: ألقينا 85 طن متفجرات على المنشآت النووية الإيرانية
باحث: غلق مضيق هرمز يؤثر على أسعار الطاقة عالميا ويهدد أمريكا
ضربة فوردو النووية .. تقييمات أولية: ضرر شديد دون تدمير كامل.. إيران نقلت المعدات الحساسة قبل الهجوم
هل نقلت إيران اليورانيوم المخصب من فوردو النووية قبل الضربة الأمريكية؟.. خبير يوضح
محامي عائلة هلهل يرفض اعتذار محمد رمضان ويطالب بحذف اسم العائلة من أغنية أنا مافيا
لمدة ثلاثة مواسم.. ماركة عالمية ترعى الزي الرسمي لفريق الزمالك
الحكومة وفرت الملاجئ.. إعلامي كويتي: لدينا خطة للتعامل مع أي تصعيد بالمنطقة
الأزهر يدين تفجير كنيسة مار إلياس ويعزي أبناء الشعب السوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 214 حصانا.. الكشف عن نيسان LEAF الكهربائية الجديدة

نيسان LEAF
نيسان LEAF
صبري طلبه

كشفت نيسان اليابانية عالميًا، عن أحدث إصداراتها في عالم السيارات، وهي النسخة الجديدة من الأيقونة LEAF، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية التي تجمع بين تصميم الكروس أوفر والـ SUV.

نيسان LEAF

تصميم نيسان LEAF

جاءت السيارة نيسان LEAF بلمسات إنسياية، حيث ظهرت بسقف مائل، وأبواب ذات مقابض مخفية للناحية الأمامية، بينما جاء المقبض الخلفي بمفهوم أقرب إلى سيارات جوك، أما عن الجنوط السيارة فجاءت بمفهوم رياضي يعزز من الطابع الخاص بهذه النسخة.

نيسان LEAF

وتأتي نيسان LEAF بزجاج معتم، ومصابيح أمامية تتسم بالشراسة، مع شريط ضوئي أمامي، ومرايات جانبية مزودة بإشارات ضوئية، مع أقطاب نحيفة على جانبي السقف، كما تأتي بمستشعرات حركة أمامية وخلفية، وكاميرات للمتابعة.

القدرات الفنية لـ نيسان LEAF

تتسارع السيارة نيسان LEAF من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 7.6 ثانية، بينما تقدر السرعة القصوى للسيارة بحوالي 160 كيلومتر/ساعة.

نيسان LEAF

وتستمد السيارة نيسان LEAF قوتها من محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 160 كيلووات، ما يعادل 214 حصانًا، و355 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

وتأتي السيارة نيسان LEAF بمحرك آخر يتمكن من إنتاج قوة إجمالية تعادل 130 كيلووات أي 177 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 345 نيوتن متر، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الحركة لجميع الفئات.

نيسان LEAF

تجهيزات نيسان LEAF

زودت نيسان LEAF بعدد من التجهيزات، أبرزها شاشتين بقياس 14.3 بوصة، دعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد، بالإضافة إلى نظام تشغيل الخرائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي عالي الأداء، مثبت سرعة، وسائل هوائية للحماية، سقف زجاجي بانوراما، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

نيسان LEAF مواصفات نيسان LEAF تصميم نيسان LEAF سيارة نيسان LEAF الجديدة أحدث سيارات نيسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

خطورة الإشعاع النووي

هل نتأثر بـ الإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟.. رد رسمي من مصر والسعودية

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة المقررة لكل الشرائح

احسب معاشك بعد الزيادة .. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025

تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025

مصر تتولي نائب رئاسة الاتحاد الدولي للغاز

مصر تتولى رسميًا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز لأول مرة في تاريخها

صورة أرشيفية

الإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

ورشة تعليم فن الأويما بالكوري الحضاري بدمياط

الكوبري

رسم لايف من موديل في الكوبري التاريخي بدمياط

نائب محافظ دمياط

تعرف على اخر تطورات ملفات النظافة وحقوق الإنسان وخدمة المواطنين بدمياط

بالصور

استعدادات ما قبل الفرح.. دينا الشربيني وياسمين رئيس تخطفان الأنظار بإطلالات جريئة

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة

شبه خيالي.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة برفقة ابنتها

الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة .. فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

الفورمة الجديدة.. صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض

صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني

فيديو

لولا فاني

سحــ.ر بالطلاق والم.وت.. مأســ.اة البلوجر لولا فاني تتصدر السوشيال ميديا‎

ايمان عبد اللطيف

زيادة المعاشات الجديدة.. النسبة وتاريخ التطبيق

الاسماء المتوقع رحيلها عن النادي الأهلي

على رأسهم حسين الشحات … قائمة الراحلين عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية

بوستر أغنية الجو جميل

الجو جميل .. محمود التركي يطرح أحدث أغانيه باللهجة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد