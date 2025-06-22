بقوة 214 حصانا.. الكشف عن نيسان LEAF الكهربائية الجديدة

كشفت نيسان اليابانية عالميًا، عن أحدث إصداراتها في عالم السيارات، وهي النسخة الجديدة من الأيقونة LEAF، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية التي تجمع بين تصميم الكروس أوفر والـ SUV.

نيسان LEAF

تصميم نيسان LEAF

جاءت السيارة نيسان LEAF بلمسات إنسياية، حيث ظهرت بسقف مائل، وأبواب ذات مقابض مخفية للناحية الأمامية، بينما جاء المقبض الخلفي بمفهوم أقرب إلى سيارات جوك، أما عن الجنوط السيارة فجاءت بمفهوم رياضي يعزز من الطابع الخاص بهذه النسخة.

نيسان LEAF

وتأتي نيسان LEAF بزجاج معتم، ومصابيح أمامية تتسم بالشراسة، مع شريط ضوئي أمامي، ومرايات جانبية مزودة بإشارات ضوئية، مع أقطاب نحيفة على جانبي السقف، كما تأتي بمستشعرات حركة أمامية وخلفية، وكاميرات للمتابعة.

القدرات الفنية لـ نيسان LEAF

تتسارع السيارة نيسان LEAF من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 7.6 ثانية، بينما تقدر السرعة القصوى للسيارة بحوالي 160 كيلومتر/ساعة.

نيسان LEAF

وتستمد السيارة نيسان LEAF قوتها من محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 160 كيلووات، ما يعادل 214 حصانًا، و355 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

وتأتي السيارة نيسان LEAF بمحرك آخر يتمكن من إنتاج قوة إجمالية تعادل 130 كيلووات أي 177 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 345 نيوتن متر، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الحركة لجميع الفئات.

نيسان LEAF

تجهيزات نيسان LEAF

زودت نيسان LEAF بعدد من التجهيزات، أبرزها شاشتين بقياس 14.3 بوصة، دعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد، بالإضافة إلى نظام تشغيل الخرائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي عالي الأداء، مثبت سرعة، وسائل هوائية للحماية، سقف زجاجي بانوراما، عجلة قيادة مالتي فانكشن.