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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة كسر زيرو موديل 2023.. لمحبي الـ SUV

شيري تيجو 3 موديل 2023
شيري تيجو 3 موديل 2023
صبري طلبه

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة رياضية بحالة كسر الزيرو، بالإضافة إلى قدرات مميزة وسعر معقول مقارنة بالعديد من الإصدارات الأخرى، وسط التنوع الكبير داخل السوق المصري للسيارات المستعملة.

وتعتبر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 واحدة من أشهر السيارات الرياضية التي تنتمي إلى فئة الـSUV داخل السوق المصري، والتي قدمت عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وظهرت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، بأسعار تبدأ من 720 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، سواء من الداخل والخارج، مع مراجعة متوسط الاسعار.

شيري تيجو 3 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2023

زودت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 126 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن متر، وناقل سرعات CVT مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 3 موديل 2023

تجهيزات شيري تيجو 3 موديل 2023 

تضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 مجموعة من التجهيزات تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف.

زودت شيري تيجو 3 موديل 2023 بعدد 4 نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب، بلوتوث، نظام ترفيهي صوتي، مثبت سرعة، إيموبليزر، ريموت تحكم، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وسائد هوائية للحماية.

ترتكز السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على جنوط رياضية 17 بوصة، وتأتي بأقطاب ثنائية على جانبي السقف، مع قياسات هيكلية تقدر بـ 4419 مم للطول الكلي، و1765 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1651 مم، وخلوص أرضي يبلغ 190 مم.

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