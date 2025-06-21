قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها.. و الجمهور:كل سنة و انتي بتصغري
لندن تحذر طهران: التدخل الأمريكي في الحرب مع إسرائيل مخطط بعناية
صبري عبد المنعم يكشف لـ صدى البلد تطورات حالته الصحية
كأس العالم للأندية.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الترجي ولوس انجلوس
مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضة لحادث
إسرائيل : الضربات على إيران أخّرت برنامجها النووي سنوات
أسامة الدليل: الجيش هو الضامن الأساسي لبقاء الدولة الحديثة
كلام طالع من ناس كارهين الأهلي.. شوبير يهاجم الجماهير لهذا السبب
هربًا من شقيق زوجها.. سيدة تقفز مع طفلتها من شرفة منزلها في دار السلام بسوهاج
محمد ثروت: تجربة فيلم ريستات مميزة فنيا وإنسانيا
الثانوية الأزهرية.. طلاب العلمي يؤدون اليوم امتحان الكيمياء
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام الصيف 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات كيا EV5 موديل 2025 في السعودية

كيا EV5 موديل 2025
كيا EV5 موديل 2025
صبري طلبه

تواصل كيا الكورية الجنوبية عملاق صناعة السيارات، تعزيز تواجدها في السوق السعودي، بتقديم عدد متنوع من الاصدارات، منها السيارة EV5 موديل 2025، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية متعددة الاستخدام SUV ذات المفهوم الكهربائي.

القدرات الفنية لسيارة كيا EV5 موديل 2025

يقدم محرك السيارة كيا EV5 موديل 2025 قوة إجمالية قدرها 215 حصانًا، و310 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 185 كم/ساعة، وبطارية سعة 64 كيلووات/ساعة، وبالطبع تعمل السيارة بناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء.

كيا EV5 موديل 2025

تجهيزات السيارة كيا EV5 موديل 2025

زودت السيارة كيا EV5 موديل 2025 بعدد من التجهيزات منها، 6 وسائد هوائية تشمل الأمامية والأمامية الجانبية والستائرية، شاحن لاسلكي للهاتف الذكي، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي، شاشة بانوراما تعمل باللمس وتدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، فتحة سقف بانوراما.

كيا EV5 موديل 2025

وتأتي السيارة كيا EV5 موديل 2025 بجنوط رياضية، مثبت سرعة تكيفي، مساعد ركن السيارة الذكي، مقاعد كهربائية، مساعد تجنب الاصطدام الأمامي والخلفي، كاميرا 360 درجة، مرايات جانبية كهربائية، نظام البصمة للتحقق من الهوية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

كيا EV5 موديل 2025

أبعاد السيارة كيا EV5 موديل 2025

تقدم سيارة كيا EV5 موديل 2025 بنسبة طول كلي بلغت 4.615 م، و1.875 م للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.715 م، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.750 م.

كيا EV5 موديل 2025

أسعار السيارة كيا EV5 موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة EV5 موديل 2025 في السوق السعودي، بأسعار تبدأ من 112,000 ريال.

كيا EV5 سعر كيا EV5 سعر كيا EV5 2025 أسعار كيا EV5 أسعار كيا EV5 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

مفاعل بوشهر النووي

كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة للإيجار القديم بعد تعديل القانون

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم

مصروفات المدارس التجريبية 2026

مصروفات المدارس التجريبية 2026.. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

قانون الإيجار القديم

تعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

حملة ببني سويف

بني سويف .. ضبط 2050 لترا من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي بمركز ببا

انفجار خط الصرف بالغربية

محافظ الغربية يتابع جهود التعامل مع أعطال مفاجئة في شبكات المياه والصرف الصحي ببسيون والمحلة

محافظة دمياط

مكافحة نواقل الأمراض في مدينة رأس البر لحماية الصحة العامة

بالصور

تامر حسني وزينة.. نجوم الفن يقدمون العزاء في والدة سارة وفيق | صور

زينة تواسي المخرجة سارة وفيق
زينة تواسي المخرجة سارة وفيق
زينة تواسي المخرجة سارة وفيق

برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. احترم حرية الآخر

برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر
برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر
برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. صفي ما يثقل كاهلك

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. حرر مشاعرك بشجاعة

برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة
برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة
برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد