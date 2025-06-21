أسعار ومواصفات كيا EV5 موديل 2025 في السعودية

تواصل كيا الكورية الجنوبية عملاق صناعة السيارات، تعزيز تواجدها في السوق السعودي، بتقديم عدد متنوع من الاصدارات، منها السيارة EV5 موديل 2025، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية متعددة الاستخدام SUV ذات المفهوم الكهربائي.

القدرات الفنية لسيارة كيا EV5 موديل 2025

يقدم محرك السيارة كيا EV5 موديل 2025 قوة إجمالية قدرها 215 حصانًا، و310 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 185 كم/ساعة، وبطارية سعة 64 كيلووات/ساعة، وبالطبع تعمل السيارة بناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء.

كيا EV5 موديل 2025

تجهيزات السيارة كيا EV5 موديل 2025

زودت السيارة كيا EV5 موديل 2025 بعدد من التجهيزات منها، 6 وسائد هوائية تشمل الأمامية والأمامية الجانبية والستائرية، شاحن لاسلكي للهاتف الذكي، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي، شاشة بانوراما تعمل باللمس وتدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، فتحة سقف بانوراما.

كيا EV5 موديل 2025

وتأتي السيارة كيا EV5 موديل 2025 بجنوط رياضية، مثبت سرعة تكيفي، مساعد ركن السيارة الذكي، مقاعد كهربائية، مساعد تجنب الاصطدام الأمامي والخلفي، كاميرا 360 درجة، مرايات جانبية كهربائية، نظام البصمة للتحقق من الهوية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

كيا EV5 موديل 2025

أبعاد السيارة كيا EV5 موديل 2025

تقدم سيارة كيا EV5 موديل 2025 بنسبة طول كلي بلغت 4.615 م، و1.875 م للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.715 م، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.750 م.

كيا EV5 موديل 2025

أسعار السيارة كيا EV5 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة EV5 موديل 2025 في السوق السعودي، بأسعار تبدأ من 112,000 ريال.