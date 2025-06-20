سعر ومواصفات رنج روفر ديسكفري 2025 في السعودية

تعتبر السيارة رنج روفر ديسكفري من أبرز السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتنطلق السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي 3.0L R-Dynamic، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع.

القدرات الفنية لسيارة رنج روفر ديسكفري 2025

تعتمد رنج روفر ديسكفري 2025 على محرك سداسي الاسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 355 حصانًا، و500 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الدفع الكلي.

رنج روفر ديسكفري 2025

أداء رنج روفر ديسكفري 2025 ومعدل التسارع

تستغرق السيارة رنج روفر ديسكفري 2025 مدة زمنية قدرها 6.5 ثانية، عند الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 209 كيلومتر/ساعة.

رنج روفر ديسكفري 2025

أبعاد وقياسات رنج روفر ديسكفري 2025

تأتي السيارة رنج روفر ديسكفري 2025 بنسبة طول كلي بلغت 4.970 م، و2.073 م للعرض الكلي، و1.846 م للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.923 م، وجنوط رياضية، مع إضاءة أمامية وخلفية LED، شبكة ذات مظهر عصري، سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج.

رنج روفر ديسكفري 2025

أبرز تجهيزات رنج روفر ديسكفري 2025

تضم السيارة رنج روفر ديسكفري 2025 فتحة سقف بانورامية، مقاعد جلدية فاخرة ذات تحكم كهربائي مع ذاكرة، نظام صوت محيطي، شاشة ترفيه تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، شاشة عدادت رقمية، شاحن لاسلكي للهواتف، مدخل USB، كاميرا محيطية ثلاثية الأبعاد.

رنج روفر ديسكفري 2025

كما زودت السيارة رنج روفر ديسكفري 2025 بنظام المساعدة في الحفاظ على المسار، مساعد اكتشاف النقط العمياء، نظام مراقبة حركة المرور، نظام مساعدة الركن في الامام والخلف حيث زودت السيارة بمجموعة من المستشعرات، نظام تثبيت السرعة التكيفي، وسائد هوائية للحماية.