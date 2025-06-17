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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة مستعملة 2022 في مصر.. 5 سيارات رياضية "زيرو" الأولى أقل من 750 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.


سعر شيري تيجو 8 برو العائلية.. بحالة كسر الزيرو
تعتبر السيارة شيري تيجو 8 برو من أشهر السيارات الصينية التي انطلقت في الأسواق العالمية والمحلية، نسبة إلى تصميمها الرياضي من الفئة المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب تمتعها بالطابع العائلي، حيث تمتلك مقصورة تتسم بالرحابة وتتسع لـ 7 أفراد.

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2025 في السعودية
تعتبر السيارة تويوتا كورولا من اشهر سيارات السيدان في السوق السعودي للسيارات، والتي تقدم بعدد من الفئات تتنوع من ناحية التجهيزات، والقدرات الفنية والتقنية، إلى جانب الأسعار أيضا والتي تبدأ من 78,660 ريالا سعوديا.

5 سيارات رياضية موديل 2025 .. الأولى أقل من 750 ألف جنيه
يضم السوق المصري مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات، ومنها الفئة الرياضية سواء من عائلة الكروس أوفر، أو الرياضية متعددة الاستخدام، والتي استطاعت تكوين شعبية كبيرة محليًا وعالميًا، نسبة إلى المساحة والرحبة والارتفاع المناسب، والتجهيزات الفنية والتقنية باختلاف الفئات المقدمة.

شيفروليه كابتيفا 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق السيارات
تعتبر السيارة شيفروليه كابتيفا من اشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام التي طرحت في مصر باختلاف اجيالها، حيث تتمتع هذه السيارة بمقصورة عصرية مع الطابع العائلي بسحب الفئة، إلى جانب باقة من التجهيزات، وتصميم الـ SUV.

أرخص سيارة مستعملة موديل 2022 في مصر.. سوق السيارات
تعزز السيارة سوزوكي اسبريسو من تواجدها في سوق السيارات المصري، كواحدة من أرخص السيارات المستعملة ضمن موديلات 2022.

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