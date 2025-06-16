5 سيارات رياضية موديل 2025 .. الأولى أقل من 750 ألف جنيه

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات، ومنها الفئة الرياضية سواء من عائلة الكروس أوفر، أو الرياضية متعددة الاستخدام، والتي استطاعت تكوين شعبية كبيرة محليًا وعالميًا، نسبة إلى المساحة والرحبة والارتفاع المناسب، والتجهيزات الفنية والتقنية باختلاف الفئات المقدمة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، 5 سيارات رياضية موديل 2025 في السوق المصري.

جاك S2 موديل 2025

جاك S2 موديل 2025

تقدم السيارة جاك S2 بسعر 739,900 جنيه، وتأتي السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبمحرك 1500 سي سي، سعة 4 سلندر، بقوة 113 حصانًا، وناقل سرعات cvt أوتوماتيك، ومع زمن للتسارع يقدر بـ 12.8 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كم/ساعة.

إم جي Zs موديل 2025

إم جي Zs موديل 2025

تبدأ أسعار السيارة إم جي Zs موديل 2025 في السوق المصري من 1,050,000 جنيه إلى 1,100,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع ضخ 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 10.9 ثانية.

رينو داستر موديل 2025

رينو داستر موديل 2025

تعتمد السيارة رينو داستر موديل 2025 من الناحية الفنية على محرك 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، بينما تترواح أسعار السيارة بين 1,225,000 جنيه و 1,400,000 جنيه.

بايك x55 موديل 2025

بايك x55 موديل 2025

تقدم السيارة بايك x55 موديل 2025 بسعر يبلغ 1,194,900 جنيه، و 1,414,900 جنيه للفئة عالية التجهيزات، وزودت السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ 185 حصانًا، و305 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات dsg، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

أوبل موكا موديل 2025

أوبل موكا موديل 2025

تأتي السيارة أوبل موكا موديل 2025 بمحرك تيربو 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وزمن للتسارع يقدر بحوالي 9.2 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة، وتقدم السيارة في مصر بقيمة قدرها 1,390,000 جنيه.