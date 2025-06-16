قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل انخدعت وضربتها.. إيران: صنعنا أهدافا عسكرية مزيفة للتمويه
بيتابع الأهلي في كأس العالم.. تركي آل شيخ يكشف كواليس زيارته لعادل إمام
خلال 72 ساعة.. تحرير 340 مخالفة تموينية متنوعة بالدقهلية لضبط الأسواق
هل يتم رفع أسعار البنزين الشهر المقبل بسبب حرب إيران وإسرائيل؟.. الحكومة تحسم الجدل
ربنا يسعد بيك مصر.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته لـ عادل إمام
مقتل عاملين في الهلال الأحمر الإيراني خلال غارة إسرائيلية على طهران
سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح
هل يجوز أداء صلاة الضحى في غير وقتها لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
طالبة تنهي حياة شقيقها الأصغر بإحدى قرى الدقهلية
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة نحو ثورة صناعية في قطاع السيارات
بريطانيا تطلب من رعاياها في إسرائيل تسجيل بياناتهم لتوجيه أي مساعدة
تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات رياضية موديل 2025 .. الأولى أقل من 750 ألف جنيه

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات، ومنها الفئة الرياضية سواء من عائلة الكروس أوفر، أو الرياضية متعددة الاستخدام، والتي استطاعت تكوين شعبية كبيرة محليًا وعالميًا، نسبة إلى المساحة والرحبة والارتفاع المناسب، والتجهيزات الفنية والتقنية باختلاف الفئات المقدمة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، 5 سيارات رياضية موديل 2025 في السوق المصري.

جاك S2 موديل 2025

جاك S2 موديل 2025

تقدم السيارة جاك S2 بسعر 739,900 جنيه، وتأتي السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبمحرك 1500 سي سي، سعة 4 سلندر، بقوة 113 حصانًا، وناقل سرعات cvt أوتوماتيك، ومع زمن للتسارع يقدر بـ 12.8 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كم/ساعة.

إم جي Zs موديل 2025 

إم جي Zs موديل 2025 

تبدأ أسعار السيارة إم جي Zs موديل 2025 في السوق المصري من 1,050,000 جنيه إلى 1,100,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع ضخ 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 10.9 ثانية.

رينو داستر موديل 2025 

رينو داستر موديل 2025 

تعتمد السيارة رينو داستر موديل 2025 من الناحية الفنية على محرك 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، بينما تترواح أسعار السيارة بين 1,225,000 جنيه و 1,400,000 جنيه.

بايك x55 موديل 2025 

بايك x55 موديل 2025 

تقدم السيارة بايك x55 موديل 2025 بسعر يبلغ 1,194,900 جنيه، و 1,414,900 جنيه للفئة عالية التجهيزات، وزودت السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ 185 حصانًا، و305 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات dsg، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

أوبل موكا موديل 2025 

أوبل موكا موديل 2025 

تأتي السيارة أوبل موكا موديل 2025 بمحرك تيربو 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وزمن للتسارع يقدر بحوالي 9.2 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة، وتقدم السيارة في مصر بقيمة قدرها 1,390,000 جنيه.

جاك S2 موديل 2025 إم جي ZS موديل 2025 رينو داستر موديل 2025 أوبل موكا موديل 2025 بايك x55 موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

محافظ القاهرة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

إلتون خوسيه رفقة رونالدو

نجم النصر السعودي يعلن رغبته في اعتناق الإسلام

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

شاهد..الأسطورة ليونيل ميسي يحمل شعار النادي الأهلي

ميسي يقلب السوشيال ميديا بصورة عن الأهلي.. إيه الموضوع

أرشيفية

لماذا تهاجم إيران إسرائيل ليلاً فقط؟.. تقرير عبري يكشف السبب

ترشيحاتنا

دعاء بأسماء الله الحسنى

دعاء بأسماء الله الحسنى .. لقضاء الحاجة وزيادة الرزق

الدكتور هاني تمام

د. هاني تمام: الانتماء للوطن فريضة وهذه علامات تقوى القلوب

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: الإسلام يرعى مصالح الناس وحسن الظن بالله عبادة

بالصور

نشرة المرآة والمنوعات| منة فضالي تشعل السوشيال بفستان جرئ .. إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية .. مشروب يرطب الجسم ويرفع معدل الحرق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع؟

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة.. تعزز الذاكرة والتركيز في موسم الامتحانات

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة

طريقة عمل الغريبة المغربية.. حلوى الأصالة والبساطة في كل لقمة

طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية

فيديو

الحجاب والوسط الفني

أزمة الوسط الفني مع الحجاب؟.. عبير الشرقاوي تحكي تجربتها بكل صراحة

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد