سعر شيري تيجو 8 برو العائلية.. بحالة كسر الزيرو

تعتبر السيارة شيري تيجو 8 برو من أشهر السيارات الصينية التي انطلقت في الأسواق العالمية والمحلية، نسبة إلى تصميمها الرياضي من الفئة المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب تمتعها بالطابع العائلي، حيث تمتلك مقصورة تتسم بالرحابة وتتسع لـ 7 أفراد.

وظهرت السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة بسيطة من الكيلومترات، وبمفهوم الفبريكا بشكل كامل، وبسعر يبلغ مليون و490 ألف جنيه.

شيري تيجو 8 برو

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مسمى "كسر الزيرو"، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، سواء من الداخل والخارج، كما ننصح مراجعة موقف الصيانة، ومتوسط أسعار أي سيارة ترغب في شرائها.

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 8 برو

تستمد شيري تيجو 8 برو قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 8 برو

أبرز تجهيزات السيارة شيري تيجو 8 برو

تضم السيارة شيري تيجو 8 برو فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية، كاميرا للرؤية الخلفية 360 درجة، مفتاح ذكي، بصمة داخلية لسهولة تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات ركن، وسائد هوائية للحماية، فرامل Abs وebd، ونظام الثبات الإلكتروني، مثبت سرعة، فرامل يد إلكترونية.

شيري تيجو 8 برو

زودت السيارة شيري تيجو 8 برو بجنوط رياضية، شبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، وتضم السيارة من الداخل شاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، وبلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكبرات صوتية، مكيف هواء أوتوماتيكي.