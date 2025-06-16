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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات يابانية في السوق المصري لمحبي الـ SUV.. بالأسعار

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الطرازات المتنوعة، التي تحمل العلامات اليابانية، والتي تختلف سواء من الناحية الفنية أو التقنية، أو الجانب الخاص بعناصر التصميم الخارجي، ومن أبرز التصميمات هي السيارات الرياضية من فئة suv والفئات العائلية أو الكروس أوفر ايضًا.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية تحمل العلامة اليابانية في السوق المصري.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025

ميتسوبيشي اكليبس كروس 

تعتمد سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 على ناقل حركة أوتوماتيك CVT، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، مع القدرة على ضخ 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بهذه القدرات تتسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق مدتها 8.6 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 في مصر من   1,650,000 جنيه إلى 1,880,000 جنيه.

تويوتا أوربان كروزر

تويوتا أوربان كروزر

زودت السيارة تويوتا أوربان كروزر بمحرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصانًا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيكي، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تتراوح أسعار السيارة تويوتا أوربان كروزر 2025 بين 1,390,000 جنيه   و 1,490,000 جنيه.

نيسان قشقاي 

نيسان قشقاي 

تأتي السيارة نيسان قشقاي بمحرك 1300 سي سي تيربو، بقوة 148 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات cvt، والقدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.9 ثانية، بالاضافة إلى وجود محرك اخر 1500 سي سي تيربو بقوة 188 حصانًا.

تبدأ أسعار السيارة نيسان قشقاي 2025 من 1,499,000 جنيه إلى 1,929,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر 

ميتسوبيشي اكسابندر 

زودت السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2025 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل حركة رباعي السرعات بقدرات أوتوماتيكية الأداء وتقنيات الجر الأمامي.

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2025 بسعر يتراوح بين 1,300,000 جنيه و 1,475,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

تستمد تويوتا فورتشنر 2025 قوتها من نوعين من المحركات الأول، 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، بقوة 163 حصانًا، أو 245 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 6 غيار، والمحرك الثاني 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن متر.

تتراوح أسعار السيارة تويوتا فورتشنر 2025 بين 3,400,000 جنيه و 3,900,000 جنيه.

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