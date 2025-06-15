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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة هاي لاين أوتوماتيك.. أشهر 5 سيارات رياضية موديل 2025 في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.


سوق المستعمل.. نيسان صني أوتوماتيك 2024 بهذا السعر
تعتبر السيارة نيسان صني واحدة من أشهر السيارات التي قدمت في مصر، والتي حققت شعبية كبيرة باختلاف الأجيال المقدمة وصولاً إلى طرازات N17، والتي تنتمي إلى فئة السيدان مع تصميم بلمسات انسيابية وباقة من التجهيزات حسب الفئة.

أشهر 5 سيارات رياضية موديل 2025 في السوق المصري..اعرف أحدث الأسعار

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، التي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التصميم والمساحة الرحبة مع الارتفاع المناسب، إلى جانب تنوع الموديلات والتجهيزات.

أبارث بولس 2025 تظهر في ثوب جديد وأداء مميز.. صور
كشفت أبارث عن أحدث تعديلاتها في أمريكا الجنوبية، والتي جاءت مستوحاة بتصميمات مازيراتي الإيطالية، لتظهر في ثوب جديد مع أداء مميز بروح الـ SUV الرياضية، مع اللقب Abarth Pulse ضمن موديلات 2025.

أرخص سيارة هاي لاين أوتوماتيك موديل 2025.. سوق كسر الزيرو
مازالت السيارة شيري أريزو 5 تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة و"كسر الزيرو"، كواحدة من أرخص الإصدارات الصينية المقدمة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

أفخم سيارة تقدمها مرسيدس في السوق السعودي.. لمحبي الـ SUV الفاخرة
مرسيدس GLS 600 4matic، تعد من أفخم السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، حيث استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة في الأسواق العربية والعالمية، نسبة إلى الأداء المميز، مع التصميم الرياضي من عائلة الـ SUV، إلى جانب التجهيزات الفاخرة.

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